Alfonso Rueda apunta a "un golpe de viento" como posible causa del derrumbe del escenario de O Son do Camiño

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que, aunque "se investigan las causas y no hace ni 24 horas" del accidente, un "golpe de viento" ha podido ser la causa del derrumbe este viernes del escenario del festival O Son do Camiño durante las tareas de montaje en el compostelano Monte do Gozo, en el que han resultado heridos seis trabajadores, de los cuales tres permanecen hospitalizados.

Rueda ha destacado que "afortunadamente no hay víctimas mortales" y que los heridos graves se recuperan, por lo que espera que "en los pocos días que faltan" intentarán que el festival se lleve a cabo.

"El festival lleva dos años esperando, con motivo de la pandemia, con todas las entradas vendidas. Será un enorme acontecimiento y esperamos que se pueda celebrar, con todas las condiciones de seguridad, pero que no haya que suspenderlo", ha afirmado.

En esta misma línea, ha defendido que "si se garantizan las condiciones de seguridad" y se instala "un escenario adecuado" para sustituir el que este viernes se derrumbó, "sería una magnífica noticia" para las "casi 50.000 personas" que tienen entrada para cada día del festival.