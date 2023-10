Alexis Ledgar, el 'hijo ilegítimo' de Edmundo Arrocet, entra en escena con un demoledor ataque: "Es un asco de persona"

MADRID, 11 (CHANCE)

El 'hijo' de Edmundo Arrocet, Alexis Ledgard,ha sido el último en pronunciarse sobre la exclusiva del humorista hablando de su relación con María Teresa Campos un mes después del fallecimiento de la presentadora.

Alejado del foco mediático desde que las pruebas de ADN a las que se sometieron en marzo de 2020 determinaron que no tenía ningún vínculo genético con Bigote -a pesar de que ambos daban por hecho que eran padre e hijo por la relación extramatrimonial que el chileno tuvo con la madre del joven, Anette Ledgard- Alexis rompe su silencio y arremete duramente contra el que durante años creyó que era su progenitor.

"He alucinado con su entrevista, pero no me extraña. Así es el señor Edmundo Arrocet. No tiene sentimientos, no sé a qué vienen todos estos comentarios, no tiene ninguna vergüenza. Él mira por él, no le importa nada más. Es un bien queda, es un manipulador, es un encantador de serpientes. Un asco de persona" afirma, sin ocultar el pésimo concepto que tiene del humorista.

Sin ningún tipo de relación con Bigote desde que las pruebas de ADN salieron negativas, Alexis apoya completamente a Terelu y Carmen Borrego y asegura que "no tiene nombre lo que está haciendo este hombre" al insinuar que no se preocupaban por su madre: "Dice que han pasado pocas veces por su casa, pero él no estaba mucho. Creo que lo evitaban. No tiene ningún sentido nada de lo que dice ahí, hablar ahora de María Teresa porque ha fallecido, pues la verdad que no tiene nombre" añade.

Define al que creía que era su padre como "manipulador, egoísta a nivel que piensa por él y mujeriego". "Siempre lo ha sido, su primera mujer le denunció por bígamo, es promiscuo" asegura, revelando que además Edmundo es un "embaucador y un manipulador". "Lo único que quiero para él es que pare ya, a mí me hizo mucho daño. Totalmente. La verdad que un padre te manipule* pues bueno".

Por otro lado, tres años después de descubrir que el último amor de Teresa Campos no es su progenitor, Alexis todavía sigue buscando a su verdadero padre. Y como desvela, tiene sospechas de que pueda ser el conocido coreógrafo Giorgio Aresu, aunque su madre se niega a contarle la verdad: "Yo tengo alguna sospecha, me veo muy parecido. Me gustaría que comprendiera que soy un hijo desesperado que ha descubierto hace poco la verdad de su vida. No lo hago con la intención de ser un problema. Es la única forma de que* he investigado, mi madre fue bailarina y bueno, este hombre ha sido coreógrafo de la televisión muchos años y no lo sé". "Yo soy un chico desesperado porque mi madre tiene sesenta y cuatro años, en cualquier momento se me va y me quedaré sin saberlo porque es la única persona del mundo que lo sabe" se lamenta, aprovechando la ocasión para hacer un llamamiento a ver si averigua quién es su verdadero padre.