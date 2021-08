Alexia Rivas clara con Luca Onestini, directa con María Patiño y emocionada con su nueva compañera, Carla Vigo

MADRID, 28 (CHANCE)

Alexia Rivas ha puesto punto y final a sus merecidas vacaciones y, tras un largo descanso, retoma con energías renovadas los nuevos proyectos que le deparan el nuevo curso. Eso sí, antes deja atados los flecos del pasado que han quedado sueltos.

Antes de protagonizar el 'Merlosplace', Alexia era reportera de 'Socialité', un programa al que actualmente la periodista "no echo de menos este está muy bien, no lo echo de menos la verdad que no. Estoy muy contenta en 'Sobreviviré', No volvería a coger el micro de 'Socialité'". Y es que, por todos es sabido ya, que la de Ponferrada no hizo buenas migas con la conductora oficial de espacio y la sintonía entre ambas brillaba por su ausencia. Sobre María Patiño, Alexia mete la directa y considera que "no me gusta a veces su doble vara, no me parece mala tía, a mí no me conocía de nada y me ha dado leña. Ha dicho que trato mal a mis compañeros. Me han parecido críticas absurdas y fáciles. El tiempo pone a cada uno en su sitio".

Y sitio, el que parece haber encontrado Carla Vigo en 'Sobreviviré', programa que presenta Nagore Robles y que acaba de fichar a la sobrina de la reina Letizia. Una incorporación ante la que Alexia no puede ocultar su emoción. "¡Es una auténtica pasada porque se sienta con nosotros! empieza este miércoles, hablará de los temas que tenga que hablar, pero aún así hable de lo que hable, ha accedido a sentarse y es un fichaje estrella. Hablará de cómo ella se siente y dejará de hablar de otras personas, la conoceremos a ella", comentó y quiso dejarle un consejo a su nueva compañera: "Lo mejor es que vuele libre, que no haga caso a muchas cosas, que empiece desde cero, pero yo sinceramente volaría sola, aunque al principio te equivoques un poco o no".

Es lo que Alexia ha hecho, volar sola hasta que se ha topado con Luca Onestini, quién ha conseguido que "mi corazón está feliz, muy contento", porque el hermano de Gianmarco es "guapísimo, majísimo, súper guapo*." Deshecha en elogios con el italiano, Alexia adelanta que conoceremos más claramente su relación con Luca: "Voy a contar todo el lunes, os va a sorprender".