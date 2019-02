Álex González, soltero: "Es difícil encontrar a alguien que te acompañe bien y tú saber acompañar"

MADRID, 4 (CHANCE)

Si Álex González no se sintió abrumado en la gala de los Premios Goya o no salió con novia fue porque no quiso. El guapo actor se llevó una gran cantidad de piropos que supo manejar y llevar con gran cortesía y de lo más simpático.

Además, Álex, en declaraciones a CHANCE, confirmaba de viva voz que está disfrutando de su soltería aunque no cierra las puertas al amor: "La verdad que disfrutando de mi soltería plenamente pero abierto al amor".

"Creo que estar en pareja es la situación ideal lo que pasa es que es difícil encontrar a alguien que te acompañe bien y tú mismo saber acompañar también. Entonces de momento...", continuaba el intérprete, quién, tan modesto como siempre, se reía cuando se le recordaba que en la gala de los Goya tiene muchas candidatas.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia, aun citando su procedencia. Puedes disponer de ella contactando con Europa Press Televisión y Reportajes (+34 91 350 08 10).

En cuanto a lo profesional, González aseguraba que está trabajando en el reto con el que siempre había soñado trabajar: "Me he dado cuenta de que tu proyecto soñado no lo puedes esperar, tienes que fabricarlo y yo estoy fabricando el mío lo que pasa es que está en un momento muy prematuro todavía".

Aunque reconocía que el trabajo que más le ha marcado, de momento, ha sido con el que empezó a hacerse un hueco y que lanzó su carrera profesional, "El que más me marcó fue el primero que hice. Fue en television, en Un Paso Adelante. Fue muy pequeñito, pero me hizo mucha ilusión".

Siempre con la humildad que le caracteriza, Álex no se atrevía a medir su talento, "El talento es una cosa tan difícil de medir... Sobre todo en uno mismo, pero sí que a llamarme actor empecé hace poco, hace como seis años".