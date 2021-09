Álex González, "muy feliz", habla por primera vez de su relación con María Pedraza

MADRID, 28 (CHANCE)

Con una sonrisa que desprende el gran momento que está viviendo, Álex González acaba de presentar en Madrid su última película, 'Fuimos canciones', una comedia romántica basada en la bilogía de Elísabet Benavent 'Fuimos canciones y seremos recuerdos', que protagoniza con María Valverde y que promete convertirse en uno de los estrenos de la temporada.

"Me lo he pasado muy bien haciéndola y creo que el público se lo pasará muy bien", afirma el actor, que interpreta a Leo, el gran amor de Maca (personaje al que da vida María Valverde) que, tras 'destrozarle' la vida y cuando ella empieza a encontrar su propio camino y a olvidar lo mal que lo pasó tras su ruptura, vuelve para ponerlo todo patas arriba. "Me costó un poco no juzgar al personaje, entender por qué hace lo que hace, pero bueno. No me puedo quejar, la dificultad aquí está para María Valverde, parece fácil pero es muy difícil y ella hace una cosa muy precisa en la comedia y en los momentos dramáticos, he aprendido mucho de María también. Ama lo que hace y ha sido maravilloso", afirma, desvelando qué ha aprendido con este proyecto: "El amor es maravilloso, el motor que mueve el mundo y precisamente esta película es de una historia de amor".

Una comedia romántica "muy real" en la que no todo es de color de rosas y que nos hace plantearnos si creemos en las segundas oportunidades. Álex lo tiene claro y, aunque "te iba a decir que no porque es un tema delicado, las creencias van cambiando y en realidad sí. Si algo merece la pena, hay que luchar por las cosas". "En mi caso por ejemplo no mereció la pena, no funcionó", desvela, sin confesar a quién se refiere con esta inesperada revelación.

Admitiendo que es "romántico", "muy tradicional" y que "hasta que no te amas a ti mismo no estás preparado para amar a otras personas" es inevitable preguntarle al atractivo actor por su amor con María Pedraza, con quien este verano ha consolidado su relación. Visiblemente incómodo pero sin contener una sonrisa sincera, Álex admite que no le gusta verse en las revistas de corazón con su novia y echa balones fuera al hablar de su vida privada.

"¿Dices la de Maca y Leo? Estoy muy cotento de poder estrenar la película" confiesa cuando le decimos que la suya ha sido la historia de amor del verano. "No me gusta hablar de mi vida, pero estoy feliz, muy feliz", asegura, confirmando así el buen momento que vive al lado de María Pedraza. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!