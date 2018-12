Alessandro Lequio, sobre la recuperación de su hijo: "Parte de ese éxito reside en su actitud positiva"

MADRID, 26 (CHANCE)

Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y el conde Lequio, regresó a Madrid hace dos meses después de pasar un periodo de tiempo difícil en Memorial Sloan Kattering Cancer Center de Nueva York. Durante los seis meses en los que estuvo fuera de España, sus padres estuvieron arropándole en todo momento.

La recuperación del joven va poco a poco a mejor y es todo un ejemplo de superación y fortaleza, como nos ha ido demostrando todo este año.

El padre de Aless ha asegurado que aunque el susto que se llevaron al enterarse de la noticia fue terrible y el éxito tremendo, la actitud con la que está afrontando su hijo está siendo el resultado del éxito: "El susto fue muy grande, el riesgo tremendo pero diría que las cosas están saliendo bien y parte de ese éxito reside en su actitud más que positiva".

Como hemos visto últimamente en las redes sociales del hijo de la bióloga, ha afrontado el duro tramo con coraje, fuerza y humor, algo que no sorprende al conde Lequio: "No la verdad que no por qué ya sabíamos como era".

El colaborador de Ana Rosa ha asegurado lo orgulloso que se siente de su hijo, además de confirmar que pasará la época navideña rodeado de la familia: "Todos juntos estas fechas".