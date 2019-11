Alessandro Lequio Jr. da él mismo su parte de estado de salud mientras sigue trabajando

MADRID, 1 (CHANCE)

Alessandro Lequio Jr ha organizado esta fiesta sin precedentes que ha tenido lugar durante la velada de Halloween. El evento tenía lugar en la terraza Zielou, situada en la Estación de Chamartín: PETrificante, la primera fiesta de disfraces para mascotas de la historia.

Alessandro Lequio reaparece por primera vez después de su recaída y asegura que lo más ganas tenía era de volver a su Polar Marketing, desvela que ha conocido a nuevos amigos en el hospital: "Sí, con ganas de trabajar sobre todo, es lo que más echo de menos. Hay veces que me llevo el ordenador al hospital pero también he conocido a unos enfermeros y enfermeras que ya son mis amigos. De hecho en la creación de esto también han colaborado alguno de ellos".

El empresario asegura que tanto su madre Ana como su padre Alessandro han sido las personas que más le han apoyado en este duro trance.

Álex solo tiene palabras de elogio para la bióloga mas famosa de la televisión.

El empresario confiesa que dentro de este bache su vida sentimental está pasando por su mejor momento y su corazón late con más fuerza que nunca.

Sobre el reencuentro de su madre y Antonia Dell'Atte asegura que siempre ha habido una buena relación entre ellas y que tanto su madre con el adoran a la italiana: "Antonia y mi madre se llevan de cojones", además de valorar a la modelo italiana.

A pesar de los rumores de un distanciamiento entre Álex y su hermano, el hijo de la Obregón desmiente lo publicado. ¿Quieres saber lo que dice Aless Lequio? Pues sigue leyendo...

P: Haznos una introducción...

AL: Muchas gracias a todos por venir. Es la primera edición de un evento que espero que perdure en el tiempo. Es una idea ya que hay tanto interés por saber mi situación médica...

Me surgió con mi perro la idea, hacer esta fiesta de mascotas. Es la primera vez que se hace esto en España. Se ha portado todo el mundo súper bien con nosotros. Todos los patrocinadores han creado regalos para todos, esto refleja el amor que siento por los animales, tenemos una fundación que colabora con nosotros que se llama Ladra.

P: ¿Cómo te encuentras?

AL: Bien... De momento puedo estar aquí.

P: ¿Con ganas de reaparecer?

AL: Sí, con ganas de trabajar sobre todo. Es lo que más echo de menos. Hay veces que me llevo el ordenador al hospital pero también he conocido a unos enfermeros y enfermeras que ya son mis amigos, de hecho en la creación de esto también han colaborado alguno de ellos.

P: ¿Qué es para ti ser referente en las personas que están atravesando esta enfermedad?

AL: Es la actitud, yo lo veo como un contratiempo, no como otra cosa.

P: Y tienes mucho apoyo familiar...

AL: Sí, mis padres han estado ahí un 140%.

P: Me gustaría que le mandasen un mensaje a las personas que nos preocupamos en el día a día por tonterías...

AL: Les diría que dentro de las circunstancias de cada una, hay algunas tramas que tienen una concepción que hay que ponerlos en una balanza, todos son problemas y hay que tranquilizarlos.

P: Eres un tío con mucha energía...

AL: Sí tengo energía, ya no tomo café por las mañanas.

P: ¿Qué es Boby Puchum para ti?

AL: A mí los animales me encantan, he tenido animales desde que he sido pequeño, y siempre es un buen momento adoptar.

P: ¿Cómo se encuentra tu madre?

AL: Sí ves a mi madre a mi madre mal algún día te doy el teléfono y me llamas.

P: ¿Sigues con ella o te has independizado?

AL: Aunque parezca que no, estoy siempre viajando y cuando estoy en Madrid estoy a caballo.

P: ¿Tu novia?

AL: No, mi vida sentimental está muy bien, estoy muy bien con mi pareja y es española.

P: ¿Has visto el reencuentro entre tu madre y Antonia?

AL: Yo no veo 'Masterchef', yo soy de pedir comida antes de pedirla.

P: Se han dado un abrazo...

AL: Se llevan bien, no he visto las imágenes, Antonia y mi madre se llevan de cojones.

P: Boris Izaguirre decía que era un momento histórico...

AL: Es que es la madre de mi hermano, mi madre se lleva igual de bien que yo con ella, es una persona fantástica, yo quiero mucho a Antonia.

P: ¿Y con tu hermano?

AL: Nos vemos siempre que podemos.