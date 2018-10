Aless Lequio muestra la nueva fase de su tratamiento contra el cáncer

MADRID, 19 (CHANCE)

Aless Lequio ha retomado su lucha contra el cáncer en España. Tras terminar la primera fase de su tratamiento en Estados Unidos, el hijo de Ana Obregón regresaba a Madrid junto a su madre para comenzar una nueva etapa.

Atrás han quedado seis meses de lucha en el hospital MD Anderson Cancer Center de Nueva York, Aless ha vuelto a España con ganas de retomar su trabajo en la agencia Polar Marketing mientras continúa con su lucha contra la enfermedad.

Así le pudimos ver el pasado miércoles en un acto promocional que organizó al lado de numerosos rostros conocidos. Sin querer dejar a un lado su faceta profesional, Aless publicó una instantánea donde explicaba el motivo por el que no había hablado ante las cámaras: "Miles y miles y más miles de gracias a todos los que han venido hoy al décimo aniversario de @misssushioficial . Me hubiera gustado hablar más con el equipo de medios tan maravilloso que ha asistido, pero todavía no es el momento. Os veo a todos en el evento solidario que estoy organizando con la fundación #CAICO".

Dos días después, el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón ha querido mostrar la nueva fase en su tratamiento contra el cáncer. En esta podemos ver el humor del joven mientras fotografía a sus padres que le miran desde el otro lado del cristal: "Expediente X: El Aislamiento. Próximamente en los mejores cines. Ánimo a tod@s l@s luchadores/as".