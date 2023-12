Aless Gibaja arremete contra Edmundo Arrocet por el daño que está haciendo a las Campos

MADRID, 15 (CHANCE)

Desde que falleció María Teresa Campos, Edmundo Arrocet no ha dejado de hablar de ella y de sus hijas, volviendo a la palestra mediática por su antigua relación sentimental con la comunicadora. Cada vez que tiene oportunidad lanza un dardo o protagoniza una entrevista en la que siempre deja claro que no todo es como se ha contado hasta la fecha.

Este jueves tuvimos la oportunidad de hablar con Aless Gibaja, gran amigo del clan Campos, y le preguntábamos por las declaraciones del humorista sobre sus amigas y no dudaba en mandarle un mensaje: "Él me da súper pereza.com. Que se vaya a Chile, que desaparezca un ratito que se vaya por ahí, otro que parece y desaparece cuando necesita dinero".

Sobre su amiga Alejandra Rubio, nos aseguró que "la veo espectacular, guapísima, feliz, súper suelta en televisión, cada vez más, deseando que termine su carrera nueva de actriz" para que "empiece a triunfar, que la contraten, que se merece estar bien, es una penosa única e Inigualable".

Por otro lado, también le preguntábamos por el testimonio de Ángel Cristo Jr en televisión y el huracán mediático que se ha provocado al respecto y lo cierto es que el influencer confesaba que "me parece increíble, estoy en shock, soy súper amigo de Sofía, estoy en shock".

Y es que Aless no entiende que "esté haciendo esto y creo que en la vida a una madre no se le habla mal y menos en un programa, pase lo que pase" aunque reconocía que "él tendrá su historia, su verdad, pero en un programa de televisión me parece terrorífico hacerlo, esas cosas se hacen en casa no en un programa, cosas tan terribles y feas" y añadía: "Es súper injusto, sobre todo en el momento cuando hace algunos meses estabas bien".

Por último, le preguntábamos por su amistad con Isa Pantoja y aunque desvelaba que "con Isa hace un montón que no hablo", sí que dejaba claro que "no pasó nada, no hubo malentendidos no ni nada" pero confirmaba que "hemos perdido el contacto, nos hemos distanciado".

Eso sí, Aless dejaba claro que "sé que está bien, a veces hablamos por redes poquito" y añade: "Yo siempre estoy para mis amigos, a los amigos y a la familia no hay que traicionarlos nunca jamás, jamás, pase lo que pase, dentro de casita con la puerta cerrada sí, fuera nunca".