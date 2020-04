Cs alerta que los "escasos recursos" para residencias las dejan desprotegidas

Ciudadanos ha alertado este jueves de que "los escasos recursos para las residencias son insuficientes y las condena a seguir desprotegidas".

En un comunicado, la diputada de Ciudadanos en el Parlament Noemí de la Calle ha mostrado su "preocupación" después de que el Govern haya explicado que al menos 362 ancianos que vivían en residencias en Cataluña han muerto como consecuencia de la pandemia de COVID-19 desde el 15 de marzo.

De la Calle ha reclamado al Govern "una respuesta más rápida y eficaz a la crisis en la que están inmersas las residencias".

Según la diputada de Cs, "la desinfección en los centros afectados por COVID-19 no se está llevando a cabo con la suficiente celeridad, no se ha realizado una medicalización de las residencias y la búsqueda de personal para cubrir las bajas por confinamiento no está siendo efectiva".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha pedido al gobierno de la Generalitat desde Twitter que "tenga en cuenta las medidas" planteadas por su partido ante la pandemia de coronavirus.

"Si queremos frenar los contagios, necesitamos trabajar juntos. No importa de dónde vengan la ayuda y las propuestas si estas sirven para corregir errores, ayudar a los más vulnerables y salvar vidas", ha destacado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos en el Parlament Blanca Navarro ha advertido de que "para las personas con autismo es más difícil quedarse en casa", por lo que "deben tener derecho a salir sin que se les increpe".

Navarro ha reclamado "acceso telemático con sus profesionales de referencia y, en el caso de los niños, herramientas de apoyo para hacer las tareas". EFE