EEUU alerta por este modelo de hamaca tras la muerte de 10 bebés

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ha alertado a los padres para que dejen de usar un tipo de hamaca de la marca Fisher-Price cuando sus hijos tengan la fuerza suficiente para poder girarse y volcar este producto infantil. Se trata del modelo Rock ‘n Play que comercializa esta marca.

Safety Alert: If your child is 3 months or older, or if your child can roll, stop using your Fisher-Price Rock ‘N Play. 10 deaths since 2015 occurred when infants rolled from their back to their stomach or side, while unrestrained. Learn more: https://t.co/Df5j3wzNkn pic.twitter.com/C3wqj1twC3