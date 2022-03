Alergias primaverales: Estas son las más frecuentes, sus síntomas y las maneras de prevenirlas

Desde el día 20 de marzo, la primavera ha llegado de manera oficial y durará hasta el próximo 21 de junio, cuando entraremos en el verano. El Equinoccio de primavera (suele tener lugar entre el 19 y el 21 de marzo) es el instante que da inicio a esta estación, ya que es el momento del año en el que tanto el día como la noche tienen la misma duración. A partir de este momento, amanece cada día un minuto antes y anochece un minuto más tarde que el día anterior. En esta época, la naturaleza se muestra en todo su esplendor, las flores se abren y el campo se vuelve verde y lleno de colores, pero también vienen las alergias para algunas personas.

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las enfermedades alérgicas por pólenes afectan en nuestro país a más de ocho millones de personas. De estos, siete millones son alérgicos a gramíneas, seguidos en orden decreciente por alergia al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria. La alergia es una respuesta inmunológica de nuestro organismo frente a una sustancia (que resulta inofensiva para la mayioría de las personas). El polen de las gramíneas es el culpable de la mayoría de alergias en el norte y centro de España. En el sur es más habitual desarrollarla por el olivo y, en el litoral Mediterráneo a la Parietaria judaica.

Síntomas

No obstante, las concentraciones de polen no son siempre las mismas, dependen de las condiciones climatológicas de cada zona. Cuanto menos haya llovido, habrá alergias más intensas, cuyos sus síntomas se verán potenciados. Esto se debe a que la atmósfera no se ha limpiado. Sin embargo, la lluvia también provoca la floración, por lo que se convierte tanto en aliado como en enemigo. Los síntomas que se pueden presentar son variados, ya que la alergia afecta a distintas partes del cuerpo (ojos, pulmones, nariz o garganta). Aun así, los más comunes son:

Conjuntivitis (infección ocular).

Picor en nariz, garganta y paladar.

Congestión nasal y estornudos constantes.

Dificultad para respirar, tos y pitidos (asma polínico).

No obstante, también los ácaros son propios de la alergia primaveral. Son unos insectos pertenecientes a la familia de los arácnidos, que no se pueden ver a simple vista y que suelen estar presentes en cualquier tejido. También pueden estar en el polvo que, al ser inhalado, los insectos consiguen entran en los pulmones e irritan todo el sistema respiratorio. Realmente, no se trata de una alergia temporal, ya que su afección dura todo el año, pero es cierto que los síntomas se ven agravados en las épocas en las que la humedad y la temperatura se ven aumentadas, como es el caso de la primavera.

Tratamientos y consejos de prevención

Existen dos tipos de tratamiento para combatir la alergia al pólen: vacuna (inmunoterapia que puede durar de tres a cinco años) y antihistamínicos (fármaco). Por otro lado, a pesar de que es inevitable (si no tenemos ningún tratamiento para el asma o la rinitis) que la alergia primaveral surja, los expertos en alergología, aconsejan una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para evitar un gran impacto de la alergia al pólen, así como retrasar su aparición lo máximo posible.

Mantener cerradas las puertas y ventanas de casa para evitar que el pólen se cuele.

de casa para evitar que el pólen se cuele. Evitar salir a la calle en las franjas horarias donde se produce una mayor polinización . Desde las 5 hasta las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche.

. Desde las 5 hasta las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche. Subir las ventanillas del coche .

. No salir a la calle (salvo si es estríctamente necesario) los días en los que los niveles de pólen en el ambiente sean mayores (por ejemplo, los días de viento).

(salvo si es estríctamente necesario) los (por ejemplo, los días de viento). No secar la ropa al aire para que el pólen no se adhiera a ella.

para que el pólen no se adhiera a ella. Utilizar gafas de sol y mascarilla para proteger los ojos y las vías respiratorias.

para proteger los ojos y las vías respiratorias. No cortar el césped o sentarse sobre él.

sobre él. Es conveniente aumentar el consumo de las vitaminas A y C .

. Consultar con frecuencia los niveles de pólen de tu ciudad, a través de la web que proporciona la SEIAC.