Alemania.- Al menos un muerto y varios heridos en un ataque con arma blanca en el oeste de Alemania

BERLÍN, 9 (DPA/EP)

Un atacante que empuñaba un cuchillo ha matado este sábado a una persona y ha herido a varias en la ciudad de Bad Hönningen, en el oeste de Alemania, según ha informado la Policía.

En internet han surgido rumores de que se ha ocasionado por un alboroto que no ha sido confirmado, pero la Policía ha afirmado que ya no existe peligro y que el sospechoso ha sido arrestado. Todavía no hay detalles del incidente, del atacante o de la gravedad de las heridas.

En un incidente diferente en Hamburgo, un hombre ha matado a puñaladas a otro con un cuchillo tras una discusión en el patio de un edificio de apartamentos en el distrito de Heimfeld, según ha explicado la Policía, que también ha confirmado que se ha detenido al presunto atacante.

Alemania ha visto una serie de ataques con cuchillo este año. En mayo, dos colegialas resultaron heridas en Berlín tras ser apuñaladas por un hombre con problemas psiquiátricos y, en abril, un solicitante de asilo sirio de 26 años hirió a cuatro personas en un apuñalamiento en un gimnasio de Duisburgo.

El número de asesinatos en Alemania en 2022 aumentó a 662 desde los 643 del año anterior, según ha informado la Oficina Federal de Policía Criminal en un informe.