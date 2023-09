Alejandra Rubio, de nuevo junto a su chico, cumple con sus compromisos tras la muerte de su abuela

MADRID, 12 (CHANCE)

Una vez más la familia Campos se ha situado en el centro de muchas críticas. Tras vivir una de las semanas más complicadas en sus vidas tras el fallecimiento de María Teresa Campos, su nieta Alejandra Rubio ha recibido una multitud de críticas por reincorporarse al trabajo tan solo unos días después del último adiós a su abuela a la que estaba muy unida.En esta ocasión, la hija de Terelu Campos cumplió con sus compromisos profesionales muy bien acomapañada por su pareja, Carlos Agüera, con el que la reconciliación es más que evidente. Haciendo oídos sordos a aquellos que la critican por retomar su agenda de inmediato, Alejandra acudió al desfile de la firmma bilbaína SKFK dentro del calendario de MBFWMadrid muy bien acompañada por su chico con el que está más unida que nunca.Cansada de todas las críticas que ha recibido, la joven prefiere centrarse en su trabajo dejando claro que está muy agradecida a todas esas personas anónimas que les han acompañado en el último adiós a su abuela: "Yo he dado las gracias en todo momento a todo el mundo, para mí ha sido muy importante toda esa gente anónima que se ha acercado, poco más os puedo decir". En cuanto a esas personas que decicieron llevarse un recuerdo de la misa funeral cogiendo algunas rosas amarillas, Alejandra prefiere quitarle importancia con una sonrisa en el rostro: "Bueno no pasa nada".Esta vez Alejandra no ha sido la única que ha recibido críticas, también su madre, Terelu Campos, ha sido objeto de ellas por la poca atención que le dedicó a todas esas personas que esperaban su llegada en la misa funeral de su madre. Tras explicar que sufre claustrofobia y que no se siente cómoda en lugares con tanta aglomeración, su hiaj Alejandra insiste: "Eso es así, cada una con sus cosas".