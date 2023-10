Alejandra Rubio y Carmen Borrego dan la cara en 'Así es la vida' tras la exclusiva de Edmundo Arrocet

MADRID, 4 (CHANCE)

Tras verle el pasado fin de semana por Madrid, los rumores apuntaban a que Edmundo Arrocet estaba preparando una exclusiva que vería la luz este miércoles. Y así ha sido. El humorista ha hablado para la revista Diez Minutos y ha confesado detalles de lo más asombrosos como que María Teresa Campos le pidió casarse con él para dejarle una pensión o que sus hijas, no visitaban lo que debían a su madre.

Una entrevista que ha dado mucho que hablar desde primera hora de la mañana y de la que han querido defenderse Carmen Borrego y Alejandra Rubio desde el programa 'Así es la vida' esta tarde. Tía y sobrina han hablado abiertamente sobre las declaraciones del exnovio de María Teresa y han acabado con todas las dudas que hay encima de la mesa.

"Estoy mal, pero no por la entrevista, sino porque mañana hace un mes que falleció mi madre" confesaba una Carmen muy afectada por las terribles declaraciones de Edmundo, asegurando que "nadie se recupera de esto en 28 o 29 días" y recalcándose en las palabras que tuvo ayer hacia él: "Lo peor que le ha pasado en la vida a mi madre ha sido este señor".

Unas palabras a las que la hermana de Terelu no ha querido contestar porque "a eso la que tendría que contestar es mi madre y me alegro de que no esté para contestar esto", pero sí ha dejado claro que "mi conciencia la tengo muy tranquila".

Por su parte, Alejandra ha asegurado que esta entrevista "era una cosa bastante esperada" por lo que "no me ha pillado de sorpresa" y, asombrada por sus declaraciones, comentaba que "a mí me deja bastante bien, no sé porqué".

La joven ha sido más clara que "me ha dolido porque dice cosas que no son verdad, que mi madre ha ido diez veces a ver a mi abuela y Carmen menos, es surrealista", dejando claro que "hemos estado todos"... pero entiende que hable en esos términos porque "ya viene de atrás que la relación es un poco complicada, pero es que no lo entiendo, además es que creo que no es el momento".

"Para mí pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie" decía Carmen, negada a desmentir nada, pero sin embargo su sobrina sí que ha querido defender a su abuela "yo estoy aquí y voy a defender a mi abuela".

Lo primero que ha querido negar es que Edmundo fuese un cuidador nocturno: "Mi abuela tenía un portero y yo no sé si es cierto que cuando llega Edmundo estuviese o no, no es que hiciera de cuidador nocturno, pero si ella vivía con su pareja y se sentía segura... tampoco me parece nada de otro mundo. No creo que Edmundo se pusiera todas las noches en la portería".

"Él estaba ausente muchas veces" ha comentado Alejandra, dejando claro que viajaba mucho y por tanto, no puede saber las veces que su madre y su tía han visitado a María Teresa.

En cuanto a las supuestas amigas que salieron cuando él estaba con María Teresa, que Edmundo niega que le fuera infiel, Alejandra ha confesado que "lo que no entiendo es que si son amigos porqué no van a visitarle a su casa, donde vivía con mi abuela, porqué le visitan por detrás" y, sobre todo, tanto ella como su tía han recalcado que los mensajes con los que rompe con ella seguirán en su privacidad, pero que no hubo una conversación previa.