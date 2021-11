Alejandra Rubio asegura que el distanciamiento entre su madre y su tía es real

MADRID, 18 (CHANCE)

Muchos han sidos los días que se ha hablado en los medios de comunicación sobre la guerra que parece que va remitiendo entre las Campos. Recordemos que Terelu y Carmen Borrego llevan ya semanas sin hablarse y muchos no dudan en culpar a Alejandra Rubio como la responsable de que las dos hermanas se hayan distanciado.

Mientras tanto, la joven sigue con su trabajo en 'Viva la vida', contesta a la tía cuando habla de ella en 'Sálvame Diario' y en su tiempo libre, disfruta de su vida y de su pareja, Carlos, del que se muestra más enamorada que nunca. Y es que ya sabemos que no es una persona que se preocupe en su vida diaria sobre lo que ocurre en los platós de televisión.

Hemos hablado con Alejandra Rubio y nos ha querido dejar claro que ella también saludó a su tía Carmen en la fiesta de Belén Esteban: "Y yo también, ¿eh? Claro que sí, yo le di dos besos a ella y a su marido". Y es que nos llama bastante la atención que en vez de llamar 'tío' a José Carlos Bernal, hable de ellos de esa manera tan fría.

La hija de Terelu Campos, acompañada de su novio, asegura que no está al tanto de la posible reconciliación entre su madre y su tía: "Yo no tengo ni idea, lo siento". En cuanto a si es real el distanciamiento que existe entre ellas, explica: "Real todo, por supuesto, desgraciadamente".

Alejandra afirma que ella puede mediar poco entre Terelu y Carmen Borrego, pero no descarta que pasen las Navidades juntas como siempre: "Ay, pues no lo sé, no lo he preguntado. Supongo que sí, cómo siempre".