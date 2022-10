Alejandra Rubio asegura que no es buena idea un acercamiento de Edmundo Arrocet con su abuela

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace unos días Edmundo Arrocet utilizaba los micrófonos de Europa Press para hablar alto y claro sobre su situación personal y, entre preguntas, nos aseguraba que echaba de menos a María Teresa Campos. Una confesión que llamó mucho la atención y que ha sido de lo más comentada... pero, ¿qué opina la nietísima de la comunicadora de esto?

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Alejandra Rubio y nos ha confesado que "no tengo nada que decir" sobre las últimas declaraciones de Bigote en las que asegura que echa de menos a María Teresa. La joven cree que "es cosa de ellos no es mía, no es mi vida y tampoco tengo el poder de tomar ninguna decisión"... pero sí que comparte ante las cámaras que no sería una buena idea que retomaran la relación: "No lo sé, no creo, está muy tranquila, no creo que sea bueno".

En cuanto a la relación que tiene su madre con Kiko Hernández y María Patiño, la joven ha asegurado que con la presentadora de 'Socialité' no tiene ningún problema, es solo con el colaborador por todo lo que ha dicho de su familia en televisión: "No me gusta con Kiko, con María no tengo problema".

Alejandra nos aseguraba que había visto la entrevista de su madre en televisión y le gustó mucho el momento en el que María pidió perdón a su madre por cómo la trató en el pasado: "vi la entrevista me encantó lo que le dijo María, me parece genial y no vi nada malo Dijo algo importante, que ella quiere cambiar y ser amiga antes que profesional y así debemos ser todos Kiko me da igual, ya sabéis mi opinión".