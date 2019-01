Alejandra Rubio aclara su futuro: "Dejar de estudiar no se deja de estudiar"

MADRID, 29 (CHANCE)

Alejandra Rubio no ha querido perderse el desfile Malne en la penúltima jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí, la hija de Terelu Campos se mostró de lo más cercana con los medios, una actitud nueva dada la timidez que siempre ha demostrado delante de las cámaras.

Sin querer entrar en detalles sobre su futuro, Alejandra aclaró que no había dejado sus estudios y aseguró que pronto tendremos noticias sobre el nuevo rumbo que ha tomado su carrera profesional.

CHANCE: Apoyando la moda española.

Alejandra Rubio: Claro que sí. Como siempre.

CH: ¿Qué esperas de este desfile?

A.R: Un desfile maravilloso, cómo no. De Malne no se puede esperar menos.

CH: ¿Cómo sueles vestir en tu día a día?

A.R: Así, básicamente, no he venido diferente a lo que yo soy, siempre fiel a mi estilo, ahora estoy intentando ponerme un poco más colorida pero siempre fiel a mi estilo.

CH: Hoy negro poco.

A.R: Bueno, zapatos y de blanco. Intento vestir un poco más de color, sin ser color, porque son tonos neutros.

CH: ¿Qué color nunca te pondrías?

A.R: Creo que rosa. Álex y yo, todo lo contrario.

CH: Empiezas a relajarte con los medios.

A.R: Yo siempre os sonrío y os doy las gracias, es vuestro trabajo, yo os lo agradezco pero soy muy tímida.

ALEJANDRA RUBIO: "LA MODA ES LO QUE ME GUSTA Y SIEMPRE ESTARÉ VINCULADA A LA MODA"

CH: Hemos leído que has dejado los estudios que comenzaste el trimestre pasado.

A.R: Nunca se deja de estudiar, nunca y estoy aquí a apoyar la moda, la moda es lo que me gusta y siempre estaré vinculada a la moda.

CH: ¿Algún proyecto actualmente?

A.R: Ya veréis próximamente lo que pasa pero sí.

CH: ¿Televisión?

A.R: No. Esa información que ha salido no es nada de televisión, ya veréis lo que pasa, por ahora no puedo contarlo pero no.

CH: ¿Qué te gustaría hacer?

A.R: Yo hago siempre lo que me gusta, nunca he dudado y ya veréis lo que haré que, me encanta, pero no os lo puedo decir.

CH: Después de ese trimestre te has dado cuenta de que quieres encaminar tu futuro hacia otro lado.

A.R: No es así, me veis aquí, siempre fiel a la moda así que no es así.

CH: Por eso, acláralo.

A.R: Todavía no puedo aclararlo, ya dentro de muy poquito veréis lo que ha pasado pero dejar de estudiar no se deja de estudiar, hay que labrarse un futuro y aquí estoy.

CH: No hay que dejar de estudiar y de divertirse, me encantó verte en unas imágenes con tu chico, tu padre, tu madre...

A.R: Sí, estuvimos el sábado en 'OH MY CLUB' disfrutando, mi chico pinchando y todos apoyándole, es una discoteca maravillosa, estoy contenta.

CH: Tu madre está mucho mejor.

A.R: Sí. Está mejor gracias a Dios y todos estamos muy bien.

CH: Ya es hora de sonreír que vaya meses.

A.R: Es lo que hay, la vida es así desgraciadamente, pero problemas siempre habrá.

CH: ¿Te atreverías a entrar en un reality?

A.R: No, la verdad es que no, por ahora no. Nunca me lo he planteado, me lo han ofrecido pero jamás me lo he planteado, nunca digas nunca, yo siempre digo eso, pero por ahora no.

CH: Te lo han propuesto varias veces.

A.R: Sí, alguna que otra pero la gente que me conoce sabe que yo lo tengo muy claro, yo no sirvo para eso.

CH: Una casa no, pero una isla.

A.R: Mira lo delgada que estoy, si me voy a la isla no me vais a ver. Me pongo de lado y soy transparente ya, es imposible, no puedo. Yo tengo que seguir con mis estudios, con mi vida y ahora mismo no me lo planteo.

CH: Apoyando a tu madre siempre.

A.R: Claro, hombre, a mi madre y a toda mi familia.

CH: Te hemos visto incondicional estando con ella en el hospital, ¿Tu cómo has estado todo este tiempo?

A.R: Bueno, como se está. Apoyándola al máximo e intentando que todo salga lo mejor posible y siempre con una sonrisa porque ponerse triste es lo peor que se puede hacer.