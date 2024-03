Alejandra Osborne revela qué piensa sobre un acercamiento entre su padre y Gabriela Guillén

MADRID, 13 (CHANCE)

Las últimas semanas no han sido fáciles para Bertín Osborne. El cantante tiene Covid persistente desde que se contagió a principios de enero, y son varias las secuelas físicas que le han obligado a bajar el ritmo; tos, malestar, falta de fuerzas... Y, aunque los médicos le han recomendado descanso y tranquilidad, el presentador no ha dudado en trasladarse de Sevilla a Córdoba para superar este bache sometiéndose a un tratamiento con medicación intravenosa para aumentar su sistema inmune.

Y, como ahora nos cuenta su hija mayor, Alejandra Osborne, "está fenomenal, súper bien". "Ha estado regular por el Covid pero ahora está fenomenal. Le han dado un tratamiento de vitaminas y de no sé qué cosas para la flora intestinal también por los antibióticos que se ha tomado durante tanto tiempo y se encuentra mucho mejor" ha revelado.

No es el único asunto por el que Bertín se ha convertido en noticia en los últimos días, ya que su entorno ha asegurado que ha cambiado de opinión respecto al hijo de Gabriela Guillén; y si tras someterse a las pruebas de ADN se demuestra que el niño es suyo, estaría dispuesto a tener relación con él.

Una información que sin embargo contradice a otra que apunta a que el cantante de rancheras habría recibido el burofax de la modelo por la demanda de paternidad, y ni siquiera habría contestado, apurando así todas las vías antes de hacerse las pruebas que determinarán si el pequeño es su hijo o no.

Muy discreta, Alejandra ha evitado confirmar ni desmentir ninguna de estas noticias. Reconociendo que no sane si el bebé se parece a su padre "porque no le conozco, yo que sé", sí ha asegurado que estaría de acuerdo en que Bertín quiera conocer al niño y acercarse a Gabriela: "A mí no me parece nada mal, pero por favor, me tengo que ir. Que ellos hagan lo que quieran, yo de verdad que no me voy a meter" ha dejado claro.