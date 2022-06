Alegría pide a Ayuso "sosiego, prudencia y respeto" a las editoriales y a los docentes "que eligen los libros de texto"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "un poco de sosiego, mayor prudencia y respeto a las editoriales pero sobre todo respeto a los decentes que eligen los libros de texto".

"Antes de hacer grandes soflamas o antes de criticar pediría un poco de sosiego, mayor prudencia y respeto a las editoriales pero sobre todo respeto a los docentes que eligen esos libros de texto", ha señalado este miércoles Alegría en declaraciones a los medios desde Jerez de la Frontera (Cádiz), después de que la Comunidad de Madrid haya recomendado a los centros educativos que mantengan los libros de texto para el próximo curso escolar.

En una circular enviada este martes por la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid achacaba su recomendación a la "tardía aprobación y entrada en vigor" de los currículos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato por parte del Gobierno, lo que "ha provocado" que se encuentren en tramitación los decretos definitivos con la aportación de las comunidades.

En este contexto, la ministra de Educación y FP ha advertido de que "hay importantes dirigentes del PP que siempre aluden a la falta del esfuerzo en el sistema educativo". A ellos les ha pedido que se esfuercen "en respetar a los demás, al sector de los editores y los libreros" que, a su juicio, "hacen un magnífico trabajo".

Alegría ha defendido que cualquier libro de texto que se hace en las distintas editoriales "están basados en el rigor científico". "Se está pidiendo lo que les corresponde y es que las comunidades autónomas, que tienen competencia en materia educativa, aprueben sus decretos", ha sentenciado.

Precisamente, ha advertido de que la Junta de Andalucía "todavía no ha aprobado ninguno de los cuatro decretos, ni de Infantil, ni de Primaria, ni de Secundaria, ni Bachillerato". "Hasta que esos decretos no estén aprobados los libros de texto no podrán ser publicados para que los profesores los puedan utilizar en sus centros", ha apuntado.

En sus palabras, los libros de texto "es un material de apoyo que utilizan los profesores y los eligen ellos mismos voluntariamente", por lo que ha apostado por manifestar "un ejercicio de confianza y respeto a los docentes, que son quienes de una manera colegiada eligen los libros de texto que más se adecuan a su propio centro".