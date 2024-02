Alegría exige al PP que deje de "marear" con sus ocurrencias sobre la selectividad única

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha exigido hoy miércoles al PP que deje de "marear" con "ocurrencias" como la implantación de una prueba de acceso a la Universidad común solo en los territorios gobernados por este partido: "Bravo, bravo, aquí están los adalides de la igualdad", ha dicho en tono irónico.

En respuesta a la diputada 'popular' Esther Muñoz acerca de qué frena al Gobierno para desarrollar una EBAU única para toda España durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Alegría ha contestado con una sola frase en su primera intervención: "La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".

Muñoz ha acusado al Gobierno de usar todo tipo de argumentos y no entender la fórmula del líder del PP, Alberto Núñez Feijoó: "Les hemos escuchado decir de todo, entonces una de dos: o no han leído y escuchado nuestra propuesta y mienten, o la han leído y escuchado y no la han entendido, lo cual preocupa porque quiere decir que el refuerzo de comprensión lectora no solo tiene que llegar al alumnado sino también a su ministerio".

Entre esos argumentos, ha añadido, "el que más me ha sorprendido es que no tiene encaje legal, la sentencia del Tribunal Constitucional no la ha leído o no la ha comprendido; ilegal no es una EBAU común sino incumplir las sentencias que garanticen la enseñanza del castellano en Cataluña o robar dinero público para subvertir el orden público".

Durante su segundo turno de réplica, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha pedido al PP que deje de "marear con ocurrencias que no llegan a ningún lado que hasta lo rectores han salido a enmendarles la plana y póngase a trabajar, que ya sabemos que Feijoó no es presidente porque no ha querido, pero lo que estamos viendo, ocurrencia tras ocurrencia, es que tampoco quiere ejercer una oposición responsable".

Ha apuntado además a "la ristra de incoherencias del PP", entre ellas que fue esta formación política quien aprobó y desarrolló el actual modelo de examen y que cuando gozó de mayoría absoluta no la aplicó la EBAU única. "¿Saben porqué? Porque la Constitución, el ordenamiento jurídico y las competencias (de las comunidades) no se lo permite".

A continuación ha reconocido en tono irónico que en esta ocasión el Partido Popular "ha tenido un golpe de originalidad y cambia lo de a toda España solo para el PP. Bravo, bravo, aquí están los adalides de la igualdad".

Por último, ha recordado que el año pasado el Ministerio planteó una EBAU homologable a todo el territorio -a través de un ensayo en medio centenar de centros- y ¿sabe quién no participó, si lo adivina perrito piloto, las comunidades del PP". EFE

msr/lml