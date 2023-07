Alegría destaca que los estudiantes perciben "el 70%" de la beca en el primer trimestre del curso

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado que los estudiantes en España están recibiendo ya "cerca del 70%" del total de la beca de estudios en el primer trimestre del curso y ha indicado que el objetivo es llegar al cien por cien.

"¿Cuál es el objetivo? Que sea casi el 100%, pero hemos pasado de casi un 40%, ahora ya percibe cerca del 70%, y en algunos casos hasta más, del íntegro total de la beca ya se percibe en ese primer trimestre", ha puesto de relieve Alegría, este lunes, en un encuentro con organizaciones de infancia, organizado por la Plataforma de Infancia, en Madrid, y en el que también ha participado el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.

Además, entre otros asuntos, la ministra se ha referido al reto de la digitalización y ha puntualizado que en la educación "no se van a encontrar todas las soluciones" pues tiene que ser un trabajo "coordinado" también con "familias y medios de comunicación", entre otros.

En todo caso, ha indicado que no se pueden poner "puertas al campo" y que lo que se debe hacer es "enseñar a los docentes y estudiantes a hacer un buen uso" de las tecnologías, para que sepan "discernir lo que es una buena información de un bulo".

Además, ha apostado por una educación en valores para combatir el "mal uso" de Internet por parte de la infancia y ha advertido de situaciones como que haya niños de 7 años que accedan a pornografía. Si bien, ha insistido en que la escuela "no es la única" que tiene que "encontrar respuesta" a este problema.

Por su parte, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ha abogado por un Pacto de Estado por la Infancia, que según ha dicho, había sido "la relegada hasta esta legislatura".

En este sentido, Gasco ha defendido que "hay que desarrollar" la Ley contra la violencia hacia la infancia, y "homogeneizar por ley unos mínimos en temas de residencias, de infancia y de fiscalidad".

También se ha referido a los menores extranjeros no acompañados y ha subrayado que no se les puede tratar "como si fueran ganado". "Los menores extranjeros no pueden sentirse desamparados", ha indicado, al tiempo que ha puesto en valor algunas medidas que han tomado esta legislatura como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) al que estos chicos pueden acceder cuando cumplen los 18 años.