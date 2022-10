Alegría defiende reducir el "número de alumnos por profesor y no de alumnos por aula": "Reducir la ratio es positivo"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido, a la hora de hablar de una reducción de ratio en los colegios, que "lo importante es hablar de número de alumnos por profesor y no de alumnos por aula, que es lo que siempre se habla cuando se abre el debate de las ratios, para conseguir una educación más personalizada".

"Toda reducción de ratio siempre es positiva desde el punto de vista educativo", ha señalado este jueves Alegría en una entrevista en La 2 de RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hay mecanismos que se están poniendo en marcha" para ello, como profesores de apoyo.

Entre las lecciones que ha aprendido la comunidad educativa tras la pandemia de la Covid-19, la ministra ha destacado que la presencialidad "es insustituible, sobre todo en las etapas primeras, aunque también en Educación Secundaria y Bachillerato". "Todos necesitamos el contacto con compañeros y con el profesor", ha precisado.

En este punto, ha celebrado que España ha sido "ejemplar" en el sector educativo durante la pandemia: "A veces parece que seamos muy remisos a la hora de reconocer las cosas que se han hecho bien, es honesto reconocerlo".

"Pudimos llevar a nuestros hijos desde el primer momento, apostamos por la presencialidad desde el minuto uno, a excepción de tres meses, algo que no era lo habitual y como país dimos un ejemplo. Afortunadamente nuestros hijos, nuestros jóvenes, se pudieron educar y formar, los dejamos en un espacio seguro, gracias al esfuerzo del entorno educativo y a las comunidades autónomas", ha manifestado Alegría.

Respecto a la competencia de las comunidades autónomas, la titular de Educación y Formación Profesional ha asegurado que aunque el Gobierno no tenga la competencia directa no significa que no se "implique". "A pesar de no tener competencia directa, desde 2018 el incremento en materia educativa ha superado el 60% para mejorar fundamentalmente la partida de becas", ha dicho.

Por otro lado, Alegría ha explicado que una de las "novedades más importantes" la nueva Ley de Formación Profesional "es la FP Dual". "Todas las nuevas titulaciones que se están poniendo en marcha van muy de la mano con lo que el tejido productivo solicita", ha afirmado.

"En un país en el que el porcentaje de jóvenes en desempleo es elevado, nos encontramos con numerosas empresas que piden técnicos y mano de obra que no están encontrando. Hemos iniciado la transformación y la modernización de la Formación Profesional", ha sentenciado.