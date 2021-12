Alegría acusa al PP de fomentar "el odio y la división" a costa de la lengua

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado hoy al PP de fomentar "el odio y la división" en la sociedad a costa del uso partidista de la lengua y los populares han pedido su dimisión si se demuestra que dio garantías al Govern de que no se va a cumplir la sentencia del Supremo sobre la enseñanza del castellano en Cataluña.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha reiterado la condena a cualquier tipo de amenaza y acoso, sobre todo a menores y en la escuela, "ya sea en Canet (Barcelona) o en cualquier otro municipio de España".

"Este Gobierno no mira hacia otro lado, trabajamos para garantizar el bienestar de los menores y la convivencia escolar en todos los centros; es nuestra prioridad pero dudo de que sea la de ustedes", ha señalado Alegría.

Sandra Moneo ha preguntado "hasta cuándo piensa mirar el Gobierno hacia otro lado mientras se hostiga y persigue a las familias" en Cataluña por querer que "sus hijos sean educados en la lengua de su país".

Según la diputada popular, aplaudida en reiteradas ocasiones por la bancada 'popular', el consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, ha dicho que "usted le ha dado garantías de que no se va a ejecutar la sentencia del Tribunal para que el castellano no esté presente en los porcentajes que dictan los tribunales (un 25 %)".

"Si esto es cierto, usted debe dimitir porque lo que está haciendo es amparar el desacato de un cargo público que se niega a aplicar la sentencia", ha indicado la diputada.

En respuesta, la ministra ha pedido que el PP no meta la escuela en el "pim pam pum político" y le ha preguntado desde cuándo ha dejado de ser "un partido de Estado y de gobierno". "¿Desde cuándo usan cualquier excusa para intentar dividir la sociedad?".

Con estos discursos, la sostenido Alegría, "lo que fomentan es el odio y la división. No hace mucho ustedes se sentaban en estas bancadas y entonces decían que el idioma no podía usarse con fines políticos. Pero hoy tras escucharle, lo que pasa en Canet o cualquier otro municipio de Cataluña no les importa absolutamente nada".

"Solo tienen un objetivo que es calentar la crispación política si eso le da réditos electorales y esa es una manera de entender la política muy peligrosa e irresponsable", ha recalcado.

Moneo ha pedido a la ministra que abandone las "palabras vacías porque lo que pasa en Cataluña es de una gravedad extrema. En Cataluña se persigue, se señala, se estigmatiza, ya hasta a los niños, el ejemplo más palpable de la degradación de una sociedad. No hacen absolutamente nada, y lo hacen porque siguen siendo la mejor coartada del separatismo en Cataluña".

Por eso, ha continuado Monet, ha llamado al consejero para pedir colaboración, pero "no se ha dignado a hablar con la familia" de Canet, que ha recibido amenazas e insultos a través de las redes sociales por haber pedido que se imparta en 25 % de la enseñanza en castellano en su colegio.