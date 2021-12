Alegría acusa al PP de boicotear la ley Celaá al "estilo de los antisistemas"

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha apelado hoy a la oposición en el Congreso a dejar de usar la lengua como "arma arrojadiza" y ha acusado al PP de llamar al "boicot" para no aplicar la ley de educación (Lomloe) en los territorios donde gobierna, "haciendo estilo propio y absoluto de los antisistemas".

Durante la sesión al control del Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, Alegría ha respondido a sendas preguntas del PP, Cs y Cup sobre la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25 % de la enseñanza en castellano en las aulas catalanas, que ha confiado aplicará la Generalitat.

Durante su intervención, en contestación a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la ministra ha defendido que el modelo de inmersión lingüístico en Cataluña funciona "razonablemente" y que, como cualquier otro modelo, es "mejorable".

Sin embargo, "lo que no vale es convertir siempre la lengua como una arma arrojadiza", ha subrayado en respuesta a las tres fuerzas políticas.

El portavoz de Educación en el Congreso del PP, Óscar Clavell, ha criticado que Alegría sea "una digna sucesora" de la exministra de Educación Isabel Celaá -que aprobó la Lomloe-: "Habrán cambiado de cara pero no de actitud, va a ser responsable del mayor atropello que se quiere realizar contra el castellano, va a consentir que se estigmatice a muchos niños por comunicarse en español".

"No se trata de educación también de Justicia y respeto a la leyes. ¿Se sube al tren de los constitucionalistas o de los insurrectos que gobiernan en Cataluña?", le ha preguntado Clavell.

Tras reiterar que el Gobierno defiende la separación de poderes y que centra su acción política en el respeto de las leyes y la mejora de la convivencia en Cataluña, Alegría ha mostrado a Clavell su extrañeza por que el líder del PP, Pablo Casado, no haya encomendado esta pregunta a su cabeza de lista en Barcelona (Cayetana Álvarez de Toledeo). "Debe ser que entre libro y libro han olvidado su teléfono".

En contestación, Clavell ha enfatizado que él es el portavoz de Educación en el Congreso y la ha acusado de que la "nefasta" ley Celaá ya empiece a dar sus frutos: "No se contentan con dejar bajo mínimos el nivel educativo sino que pretenden que haya ciudadanos de primera y de segunda" en función de donde residan y estudien.

"Según el diputado popular, los que le "permiten permanecer en los escaños azules son los que gobiernan en Cataluña y han anunciado que no van a cumplir la sentencia de la manera más cobarde, parapetándose tras los profesores y los directores de los centros, lanzándolos directamente a los leones, porque lo cargos políticos catalanes ya están dimitiendo para no asumir esa responsabilidad".

La ministra le ha espetado que todos deben acatar las sentencias y las leyes, pero muchos Gobiernos del PP "han dicho últimamente que no van a acatar la ley y usar sus competencias autonómicas" para no aplicar la ley Celaá a través de "subterfugios".

"Son personas de orden y de ley pero cuando esas leyes les molestan entonces todo vale. ¿No se cansan de hacer un uso de la política tan tóxica?", ha subrayado Alegría, quien ha acusado al mayor partido de la oposición de estar "haciendo estilo propio y absoluto de los antisistemas" para evitar cumplir la ley educativa.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que a la Generalitat ya ha dicho que no va a cumplir la sentencia del TS. "Sus socios se están cachondeando de la justicia, de las familias y España y ustedes ustedes bajan la cabeza. ¿Para qué tiene un Ministerio para dejar que Cataluña sea un Far West lingüístico? Olviden su deuda con ERC y piensen en su deuda histórica con las familias catalanas".

Alegría ha reiterado su confianza en el cumplimiento de la decisión judicial por parte de Generalitat, que es a "quien corresponde ejecutar la sentencia", y ha acusado de Arrimadas de haber ganado las elecciones en esa comunidad y poder haber gobernado, pero "prefirió abdicar de sus responsabilidades y esconderse; desde entonces derrota tras derrota hasta la derrota final".

Durante su intervención, Mireia Vehí (CUP) ha argumentado que la sentencia del TS no es neutral y ha tachado al alto tribunal de seguir una "dinámica catalanófoba".

La sentencia, ha añadido, va contra el modelo de inmersión; " es una guerra a la lengua catalana, es un pulso entre a legalidad y a legitimidad, una legalidad ultraconserconservadora, obsesionada con la diferencia y con acabar con el catalán".

En su contestación, la ministra le ha pedido a la diputada que no intente "confundir", porque la decisión judicial "no va en contra del catalán, de la misma forma que defender el catalán no es ir en contra del castellano" y viceversa.

En su opinión, el programa de inmersión en Cataluña lleva más de cuatro décadas un funcionamiento y ha permitido que los alumnos adquieran al final de su etapa educativa la adquisición de las competencias en ambas lenguas.