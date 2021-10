Alec Baldwin rompe el silencio tras la muerte de Halyba Hutchins: "No puedo"

El 22 de octubre se dio a conocer la noticia que sacudió a todo Hollywood, la muerte de la directora de fotografía de la película "Rust", Halyna Hutchins, tras un disparo accidental del actor Alec Baldwin.

Hasta entonces Baldwin se había mantenido desaparecido, pues solo había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que reconocía estar en shock, pero este sábado el actor se ha dejado ver cerca de su refugio en Manchester, Vermont EEUU.

El medio TMZ ha publicado un vídeo en el que se ve a Baldwin respondiendo a varios periodistas que lo persiguen desde el trágico accidente, todo esto acompañado de su mujer Hilaria, quien grabó la conversación.

El actor preguntó a los reporteros en medio de la carretera qué querían saber y les explicó que no se le permitía hablar al respecto. "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso", explicó Baldwin, "me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo".



El actor repite en el vídeo de cuatro minutos que Halyna era su amiga y que eran “un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió ese terrible evento”.

En medio de la conversación un reportero olvidó el nombre de la víctima, ante lo que la esposa de Baldwin espetó: “Su nombre es Halyna. Si pasais tanto tiempo esperandonos, deberiais saber su nombre”.

Una familia destruida

Baldwin le seguía explicando a los periodistas que tras el accidente se reunió con la familia de Halyna. “Su marido está abrumado por el dolor”, expresó el actor, “hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es uno entre un billón de episodios”, concluyó. Además, comentó que esta en “contacto constante” con el marido y el hijo de Hutchins, quienes se encuentran en “shock”.

Tras este desafortunado escenario, el actor de “Rust” ha hecho énfasis en la importancia de este tema: "limitar el uso de armas de fuego en escenarios de rodaje es algo en lo que estoy extremadamente interesado, pero recuerden, y esto es algo que creo que es importante, y es cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años. Esto es Estados Unidos. Cuántas balas se han disparado, casi todas sin incidentes", aseguró Baldwin.

Cuando le preguntaron si cree que se debe cambiar la legislación para evitar más accidentes como este, el actor declaró que no le corresponde a él decidir. “Es urgente que comprendas que no soy un experto en este campo, por lo que otras personas decidan es la mejor manera de hacerlo en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de filmación, estoy totalmente a favor y cooperaré con eso en cualquier momento de la manera que pueda", dijo Baldwin.

Tras esta repuesta, el actor le pidió a los reporteros que dejaran de perseguirlo a él y a su familia, porque el “acoso” al que estaba sometido estaba generando mucho estrés para sus hijos.