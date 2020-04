La alcaldesa de Tomelloso dice que 100 personas han fallecido por COVID-19

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, ha calculado que en la localidad han fallecido cien personas a causa del coronavirus, unos datos que "son datos contrastados de este Ayuntamiento, pero no son datos oficiales", ante lo cual el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dicho que los datos por poblaciones los facilitará el Instituto Nacional de Estadística cuando acabe la pandemia.

En una declaración institucional, Jiménez ha afirmado que la pandemia "ha atacado con dureza" a la localidad y ha añadido: "Esto lo sabemos todos".

Así, ha precisado que los datos que maneja el ayuntamiento, "a pesar de no ser oficiales", indican "que a día de hoy han fallecido más de 100 personas por culpa del coronavirus" y ha recalcado que "son datos contrastados de este Ayuntamiento, pero no son datos oficiales, porque desde el inicio de esta crisis la autoridad sanitaria competente ha decidido no ofrecer los datos por localidades".

Por lo tanto, ha replicado a quienes le acusan de falta de transparencia que no puede ofrecer unos datos de los que no dispone.

"No es el momento de luchas partidistas, bulos y falsas noticias que lo único que hacen es desdeñar y alimentar el dolor, la alarma y el pánico en nuestros vecinos y vecinas", ha apuntado la regidora tomellosera, que ha tenido palabras de aliento y respeto a las familias de los fallecidos por el COVID-19, que "permanecerán en la memoria colectiva" del pueblo y también ha lanzado un mensaje de esperanza a los enfermos.

Jiménez ha afirmado que, desde el inicio de esta crisis de salud pública, el Ayuntamiento de Tomelloso tomó medidas encaminadas a garantizar la salud de los vecinos, la continuidad de los servicios esenciales y el mantenimiento de unos servicios mínimos en el Ayuntamiento y adoptó "medidas de lucha directas" frente al COVID-19, como el cierre de espacios públicos o campañas de desinfección.

"Estoy convencida que todos juntos vamos a acabar con esta pandemia que nos está atacando", ha concluido la alcaldesa de Tomelloso.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha sido preguntado por estas cifras de fallecidos en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para informar sobre la incidencia del coronavirus en la región y ha asegurado que, como ha dicho en varias ocasiones, no va a aportar datos por poblaciones, porque eso corresponderá al Instituto Nacional de Estadística cuando pase la pandemia.

"No sé cuál es la fuente de la alcaldesa, ni puedo discutirlo ni quiero meterme en ese asunto. No voy a entrar en guerra de cifras ni con un pueblo ni con otro pueblo", ha afirmado Fernández Sanz.

En cualquier caso, ha precisado que en el Tomelloso fallecen algunas personas que no son de esta localidad, porque "el área es más grande y vienen pacientes de otras áreas".

El consejero de Sanidad ha insistido, de este modo, que será el INE "cuando todo esto termine, el que haga un repaso concreto de casos hospitalizados, atendidos y fallecidos" por poblaciones y se tendrá "una buena estadística", si bien ha apostado por no entrar, en estos momentos, en el "juego de datos que no lleva a ningún sitio". EFE