La alcaldesa de Pamplona lamenta la rebaja de pena a un condenado de la Manada y critica la ley del 'sólo sí es sí'

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha lamentado "muchísimo" que uno de los condenados de la Manada haya visto reducida su pena por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' y ha criticado que "fuerzas políticas que se erigen en pro del feminismo hayan provocado de alguna manera" esta situación.

La alcaldesa (UPN) ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la ley del 'sí es sí' es lo peor que ha ocurrido en este país" para las mujeres. "Lo lamento sinceramente. Esto es una consecuencia más de algo que nunca debió suceder", ha dicho.

Ibarrola ha explicado que el Ayuntamiento, que estuvo personado en el caso, valorará jurídicamente las posibilidades de recurrir, "pero me temo que poco hay que hacer porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es una cuestión de que la ley ampara lo que está sucediendo". "Valoraremos jurídicamente", ha dicho.

En todo caso, Ibarrola ha reiterado "es un error de ley desde el principio". "Se había avisado desde el principio lo que podía suceder y nos estaríamos echando las manos a la cabeza si esto lo hubieran hecho otros gobiernos. No puedo comprender que se haya seguido adelante con esta ley, que se haya obcecado tanto en no ponerle remedio antes. Y ahora estamos recogiendo lo que se ha sembrado previamente. Espero que sirva de reflexión para que de ahora en adelante se aprenda y se haga caso de lo que realmente es defender a las mujeres, defender el feminismo y defender la prevención y la lucha contra una lacra absolutamente denunciable", ha indicado.