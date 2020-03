Alcaldes reprochan a Torra que no haya repartido aún tarjetas becas comedor

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado este sábado una carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, firmada también por otros 43 alcaldes catalanes, en la que le reprocha que aún no haya repartido las tarjetas monedero con la ayuda de comedor para los niños que la necesitan, pese a haberlo anunciado el pasado día 16.

En su carta, a la que ha tenido acceso Efe, firmada, entre otros también por los alcaldes de L'Hospitalet, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, le recuerdan a Torra que el Gobierno catalán anunció el lunes que su gobierno "garantizaría las ayudas de comedor y menores usuarios de los servicios de intervención socioeducativa con servicio de comida".

"Días después, este compromiso todavía no se ha materializado", se quejan los alcaldes, que recuerdan que el pasado jueves, en la reunión de coordinación con el mundo local en la que participó Torra y sus consellers Budó, Vergès y Buch, junto con representantes de las Diputaciones, ACM, FMC y AMB, ya le manifestaron su "preocupación por la falta de coordinación en el reparto de las tarjetas monederos a las familias afectadas".

Los alcaldes, la mayoría del Área Metropolitana de Barcelona, se quejan de no haber recibido "ninguna respuesta concreta", de no tener directrices y de que hoy "no han llegado todavía las tarjetas a los consejos comarcales para entregarlas a los ayuntamientos".

Los municipios, que advierten de la "dificultad" de hacer el reparto de estas tarjetas desde los ayuntamientos, "dadas las circunstancias de los servicios sociales, que trabajan bajo mínimos y atendiendo los casos de emergencia", reprochan no haber recibido "ninguna directriz concreta sobre la fórmula para hacer el reparto".

"Ni siquiera contamos con los datos de las familias a las que se entregarán, a fin de poder contactar previamente y organizar el servicio con antelación y cita previa, evitando colas y aglomeraciones y respetando así las recomendaciones sanitarias en la actual situación de alarma epidemiológica", detallan.

Tras reiterar su "preocupación", los Ayuntamientos dicen que están "desamparados para hacer frente a una situación de la que no tenemos competencias".

"No tenemos ningún tipo de apoyo ni por parte de la Generalitat ni de los propios centros educativos, un apoyo que se nos ha negado a pesar de que lo hemos pedido", señalan los ediles.