Alcalde de Valencia sobre el indulto de 'ninots': "Máximo respeto a las religiones y a su simbología"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado este jueves su "máximo respeto" a "todas las religiones y a toda su simbología" al hablar del acuerdo entre la comisión fallera Duque de Gaeta-Pobla de Farnals y la comunidad musulmana para indultar de la 'cremà' de este monumento la imagen de una mezquita y de una Media Luna.

"Igual que apuesto por la laicidad de las instituciones, apuesto por el máximo respeto a todas las religiones y de toda su simbología", ha afirmado Ribó preguntado por dicho acuerdo durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la nueva ordenanza solar de la ciudad.

Asimismo, ha manifestado su respeto a las decisiones que adopte cada comisión fallera, en la línea de lo dicho el pasado lunes por el edil de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, que consideró "totalmente legítimo" ese acuerdo y apuntó que cada falla "indulta lo que considera oportuno". Además, descartó sanciones a Duque de Gaeta-Pobla de Farnals por salvar del fuego las imágenes de una mezquita y una Media Luna.

Joan Ribó ha expuesto que esa decisión le parece "bien" y ha asegurado que piensa de ella lo mismo que pensó ante la decisión adoptada en Fallas otros años para no quemar 'ninots' que representaban cuestiones religiosas. "Pienso lo mismo que pensé cuando la anterior alcaldesa pidió que no se quemara una Virgen de los Desamparados o lo mismo que pensé cuando se pidió que no se quemaran unos elementos religiosos de la religión hinduista", ha declarado.

Así, ha aseverado que le parece "bien respetar los símbolos religiosos" porque "generan unas pasiones muy importantes". "Creo que no es bueno, en general, que la gente se pueda sentir ofendida. Sobre todo, si es gente culturalmente alejada de nosotros y le puede costar entender las prácticas de la falla, de la crítica y de la 'cremà'", ha añadido.

"RAZONABLE"

El primer edil ha indicado que también le parece "razonable" un acuerdo como el alcanzado en Duque de Gaeta-Pobla de Farnals "en un momento como el actual en el que tenemos todo el problema de Afganistán".

"En estos momentos me parece razonable que esta falla hiciera este gesto respecto a la gente pakistaní", la que guardará en su sede la Media Luna indultada, "me parece totalmente razonable", ha añadido Ribó.

El responsable municipal ha concluido diciendo que igual que apuesta "por la laicidad de las instituciones", apuesta "por el máximo respeto a todas las religiones y a toda su simbología".