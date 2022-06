Alcalde de Palma desconoce si había una rueda defectuosa en el coche de la Policía implicado en el accidente mortal

El alcalde de Palma, José Hila, ha asegurado este viernes que desconoce si había una rueda defectuosa en el coche de la Policía Local con el que se produjo el accidente mortal la semana pasada en Paseo Sagrera. "Son temas serios y hay que ser objetivos. No tengo esa información, la desconozco", ha expresado Hila.

Preguntado en una rueda de prensa sobre si había un fallo en una de las ruedas del coche policial, Hila ha descartado "entrar en este tema ya, porque está judicializado y el juez que investiga ya llegará a las conclusiones que tenga que llegar".

"La policía ha hecho su investigación, la ha puesto en manos del juez y no vamos a estar todo el tiempo comentando lo que dicen unos y otros", ha remarcado, a la vez que ha añadido que "el juez dirá".

En el accidente, que tuvo lugar el pasado 2 de junio, falleció una persona y otras dos resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo de la Policía Local que estaba de servicio y actuaba de urgencia.

INDEMNIZACIÓN A UN SUBINSPECTOR POLICÍA

En relación a una información de 'Diario de Mallorca' sobre una indemnización que Cort pagó a un subinspector de la Policía Local que la próxima semana será juzgado en el juicio del 'caso Cursach', Hila detallado que este hombre fue indemnizado porque debía estar trabajando durante un tiempo que estuvo suspendido.

El alcalde ha explicado que se le hizo firmar una declaración jurada en la que aseguraba que no tenía medidas cautelares. "Una persona imputada es inocente hasta que no se le condene, si el juez no pone una medida cautelar, esa persona goza de todos sus derechos", ha señalado, añadiendo que en ese caso, Cort "no tiene ninguna medida legal para impedir que trabaje".

"Si esa persona no tenía que estar suspendida, no se le puede no pagar. Es un tema legal", ha remarcado Hila, recordando que "no hay sentencia". "La Justicia es la que va a hablar, no el alcalde. La Justicia también tarda mucho tiempo en hablar", ha concluido.