Alcalde de Igualada: Ya basta de jugar con la ciudadanía, queremos soluciones

El alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha exigido este jueves al Gobierno y al Govern que "no escondan la cabeza debajo del ala ni miren hacia otro lado" y que "tomen las medidas que haga falta" para solucionar las problemas en la Conca d'Òdena: "Ya basta de jugar con la ciudadanía".

En la rueda de prensa para actualizar la situación en la Conca d'Òdena, confinada desde el pasado 13 de marzo por el brote de coronavirus en el Hospital de Igualada, ha arremetido contra ambos gobiernos y les ha pedido "responsabilidad" y "que tomen de ejemplo de la responsabilidad de los ciudadanos de la Conca d'Òdena, que están haciendo muchos sacrificios y si se les pide los seguirán haciendo".

Sobre la polémica acerca de la negativa del Gobierno de incrementar el nivel de confinamiento de la zona de Igualada, propuesto por el Govern, el alcalde ha vuelto a apelar a la "responsabilidad" y ha insistido en la necesidad de tomar "urgentemente" las medidas "que hagan falta".

Castells no ha querido "alimentar polémicas" y ha puesto como ejemplo la gestión que están llevando a cabo los municipios de la zona: "Un grupo de alcaldes de sensibilidades políticas muy distintas pero que estamos dando un ejemplo importante, unidad de actuación, hacer las cosas bien hechas e intentar tratar la sociedad de forma madura"

En este sentido, ha señalado que, mientras la orden de confinamiento fase 1 decretada por el PROCICAT no se revoque, esta sigue vigente.

Castells, que ha reclamado 70.000 test para toda la población de la zona confinada para "cartografiar" el contagio, ha considerado "inadmisible" que en las dos semanas de confinamiento no se haya resuelto la situación de los trabajadores de la Conca d'Òdena y que el Gobierno aún no haya autorizado la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la resolución del Govern que concede la baja laboral a los empleados que por el aislamiento no pueden ir a su puesto de trabajo.

De momento, el brote en el Hospital de Igualada acumula 332 positivos por COVID-19, de los cuales 140 son profesionales sanitarios y 43 personas han fallecido. EFE

