Albiol pide que las violaciones entre menores tengan "consecuencias": "Si no, estas situaciones se irán repitiendo"

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha pedido "consecuencias" para los menores de edad que sean autores de una violación, después de que, este viernes, los Mossos d'Esquadra detuvieran a dos menores por presuntamente agredir sexualmente a otra menor el 3 de junio en la localidad.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, en las que ha asegurado que tiene que haber una reforma de la Ley del Menor "para que el menor que hace un delito tan grave tenga consecuencias".

"Lo que no es razonable es que aquel que provoque una violación no tenga consecuencias, porque si no, estas situaciones se irán repitiendo", ha añadido.

Por este motivo, ha pedido que se lleve a cabo la reforma de ley al Congreso de los Diputados: "No estoy diciendo que a un menor de edad se le tenga que poner en prisión. Entre no ponerlos, que evidentemente no puede ser, y que no pase absolutamente nada en la mayoría de los casos, hay un punto intermedio".

Finalmente, ha trasladado su "solidaridad" a la víctima y se ha puesto a disposición de la menor y de su familia.