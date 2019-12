Alberto de Mónaco: "No puede haber ninguna acción para luchar contra el cambio climático sin mirar al océano"

El Príncipe Alberto de Mónaco ha avisado este martes 3 de diciembre de que "no puede haber ninguna acción para luchar contra el cambio climático y limitar su impacto sin mirar al océano en su conjunto", durante la presentación del Informe 'Ocean For Climate' (Océanos por el Clima) de la organización que preside, Because The Ocean.

De este modo, el soberano, que ha acudido a la XXV Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU (COP25), que se celebra del 2 al 13 de diciembre en Madrid, ha pedido "reflexionar" y "trabajar" en la Cumbre para convencer a los líderes mundiales de luchar contra la emergencia climática y así "remediar" la situación actual y "parar el círculo de destrucción".

El informe recuerda que los océanos son capaces de absorber más del 25 por ciento de las emisiones de CO2 y también más del 90 por ciento del exceso de temperatura debido al calentamiento global.

Por ello, propone actuar sobre cinco áreas: la protección de los ecosistemas costeros que sirvan para la captura de carbón; el desarrollo de energías renovables utilizando entre otros elementos las olas; y la adaptación y búsqueda de soluciones resilientes para las poblaciones y los ecosistemas costeros más vulnerables por los efectos del cambio climático.

Igualmente, plantea llevar a cabo "soluciones híbridas para responder al cambio climático" y recoge que la resiliencia al cambio climático depende de la combinación de la mitigación y la adaptación. "Puesto que la mitigación reduce tanto la tasa como la magnitud del calentamiento global, también aumenta el tiempo disponible para la adaptación a un nivel particular de cambio climático, potencialmente en varias décadas", añade Por ello, se menciona recurrir a las pesca y a la cultura del agua sostenible o a la navegación ecológica.

Al acto también han asistido el ministro en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la presidenta de la Fundación TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza y el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andres Couve.

Ribera ha señalado que en el informe se plantean las medidas a llevar a cabo para que los países firmantes del Acuerdo de París aumenten su "ambición climática". Además, la ministra ha afirmado que hubo "una llamada de atención" en las anteriores COP para centrar la atención en los océanos.

Esta llamada de atención, según Teresa Ribera, fue liderada por el Principado de Mónaco, que alertó de la influencia positiva del océano en el clima.

"Este informe no solo recoge problema sino también aporta soluciones y medidas para actuar y proteger las aguas del mundo marino. Sabemos que debemos ir más allá con la tecnología y por eso hemos llamado a esta COP, la COP azul, porque es la primera en tratar la situación de los océanos", ha aseverado Ribera.

Por otro lado, el Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha reafirmado el compromiso que tiene la Cultura con la lucha contra el cambio climático y ha reconocido que la situación de los océanos es un problema mundial en el que se debe actuar con "diligencia" y "determinación" para hacer frente a esta amenaza.

Igualmente, el ministro ha asegurado que desde su departamento se está trabajando para reducir la contaminación que supone la actividad cultural y deportiva.

En un acto previo en la Cumbre del Clima, la Presidenta de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (COP25), Carolina Schmidt, junto al Príncipe Alberto II de Mónaco, han dado a conocer los detalles de una página web que reunirá información para incluir los océanos en las contribuciones nacionales de reducción de emisiones de CO2 (NDC).