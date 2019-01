Albert Rivera responde a Vox que "la libertad y la igualdad no se negocian"

GOBIERNO ANDALUCÍA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que la lucha contra la violencia machista es "una obligación" y que "la libertad y la igualdad no se negocian", después de que Vox haya condicionado su apoyo a PP y Cs en Andalucía a que dejen de apoyar la ley contra la violencia de género. ,Rivera se ha manifestado así en un mensaje en Twitter horas después de que Vox haya anunciado hoy que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs si no eliminan de su acuerdo programá