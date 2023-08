Albert Rivera, primeras imágenes junto a su nueva ilusión tras su ruptura con Malú, la actriz Aysha Daraaui

MADRID, 2 (CHANCE)

Albert Rivera ha pasado página tras su separación de Malú. Dos meses después de confirmarse públicamente su ruptura con la cantante tras 4 años de relación y una hija en común, el expolítico parece que ha recuperado la ilusión en el amor con una actriz catalana llamada Aysha Daraaui, con la que ha sillo pillado en actitud cariñosa en Ibiza.

Tal y como desvela en exclusiva la revista Lecturas, el ex líder de 'Ciudadados' y su amiga especial -que ha trabajado en la serie 'El Inocente' y en la película 'No matarás'- han disfrutado de unos días de vacaciones en la isla pitiusa en compañía de amigos como Begoña Villacís, Macarena Gómez o Antonio Velázquez, aunque su complicidad y cercanía en las imágenes que acompañan al reportaje no dejan lugar a dudas.

Una incipiente relación que se desconoce cuándo habría comenzado y cómo habría surgido, aunque este 'encuentro' en Ibiza no es el primero de Albert y la actriz de origen marroquí que para muchos tiene un aire con la propia Malú. Y es que tal y como os mostramos en las siguientes imágenes captadas el pasado 12 de junio -que entonces pasaron inadvertidas porque su ruptura con la cantante todavía no había sido confirmada-, el expolítico y Aysha Daraaui estuvieron juntos en Madrid en la inauguración de la exposición 'Sol y Mambo' en el hotel Wellington de Aldo Comas.

Ambos abandonaban juntos el evento en compañía de Begoña Villacís y otras amigas y al ver a las cámaras de Europa Press la actriz se giraba incómoda, intentando pasar desapercibida mientras Rivera a su lado, sonriente, guardaba silencio sobre los rumores de crisis con la cantante de 'Aprendiz'. El momento, ¡en el siguiente vídeo!