Albert se independiza, por voluntad propia, del resto de concursantes en 'Supervivientes'

MADRID, 26 (CHANCE)

Ya veníamos avisando hace una semana que Albert, uno de los concursantes que más ha dado en el reality, estaba pasando por sus peores momentos. El extronista de MyHyV advirtió a Jordi González el pasado domingo en Tierra de Nadie que no se encontraba muy bien y que estaba flaqueando de fuerzas, además pedía y casi suplicaba a la organización que le dejaran hablar con su familia. Deseo que todavía no le han concedido. Lo cierto es que además de que la energía se le esté agotando, está bastante decepcionado con el resto de sus compañeros. Las continuas discusiones y el egoísmo que hay con la comida le han llevado a tomar una drástica decisión que no ha gustado nada a los demás participantes y que han provocado una guerra mundial en Honduras.

Albert ha decidido independizarse del resto de sus compañeros y, con muy buenas formas, ha querido explicarles que las cosas han cambiado. A partir de ahora, se comerá dos de los peces que consiga pescar y, si algún día consigue más de dos, se los dará a todos sus compañeros para que se lo coman entre todos. Una decisión que ha sentado muy mal a todo el grupo y que solo la ha apoyado Mónica Hoyos y Omar Montes, siendo Fabio y Dakota los que se han enfrentado al extronista de malas maneras.

Toda decisión en la vida tiene un porqué y esta también. Cuando Albert se dislocó el hombro no sintió el cariño y el apoyo del grupo, solo de Mónica Hoyos, algo que no ha podido entender y mucho menos olvidar. Por eso y por el egoísmo que hay con la comida, ha tomado esa iniciativa que ha provocado que los demás compañeros saquen toda la furia que llevan dentro.

De esta manera, Fabio y Dakota le afirmaron a Albert que si realiza lo que dijo, no utilizaría el fuego de todo el grupo porque es algo en común al igual que los peces. El extronista se enfrentó a ellos y se defendió diciendo que el fuego era de todos pero los peces es algo que consigue una persona de manera individual y que, a estas alturas del concurso, nunca le habían agradecido nada y mucho menos se habían movilizado para pescar.