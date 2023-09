Un albañil hace obra en su tienda y localiza una nota de hace 40 años: "Cuando encuentres"

Las redes sociales se han convertido en un escaparate.

Hace unos años, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes sociales, podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa.

Plataformas como Instagram se han convertido en un expositor de nuestra vida, en ellas dejamos constancia de momentos en compañía de nuestros amigos y familiares, de nuestros viajes, compartimos reflexiones o canciones que nos inspiran. Otras como TikTok se han popularizado por el formato vídeo, bailando canciones que se convierten en tendencia, viendo rutinas diarias de influencer o recetas de cocina que sirven de inspiración. Por su parte, en Twitteres habitual encontrar anécdotas que vivimos en nuestro día a día que resultan divertidas y que, en apenas unas horas, llegan a miles de usuarios.





Encuentra una nota en su ferretería 40 años después



En esta ocasión, la historia que no deja de circular por redes sociales ha tenido lugar fuera de nuestras fronteras, en concreto en Reino Unido. Allí, un albañil de unos 39 años, ha encontrado una nota en su negocio mientras lo estaba restaurando. Se trata de un mensaje que dejó el anterior propietario hace nada más y nada menos que 40 años.

El recuerdo en cuestión era de Nicholas Poole, el constructor que había trabajado para arreglando el local y que advertía de las condiciones del mismo. "Esta tienda, Herb Craft, fue instalada por Nick Poole en agosto de 1986 con un salario por hora de 2,00 libras. Casi toda la madera instalada había sido desmontada, limpiada y reutilizada, por lo que los principales costes fueron mis salarios", se puede leer en el papel.

A esto añade, "nadie sabe cómo estarán cuando encuentres esto. Mientras hacía este trabajo, me electrocuté porque toqué accidentalmente dos cables desnudos", dejando claro que su experiencia trabajando en este local no fue demasiado bien. Pero la historia no termina aquí, y es que detrás de la nota había algo más.

Se trata de un póster en el cual se explica, con todo lujo de detalles, como actuar en caso de sufrir una descarga eléctrica, llegando a incluir imágenes para realizar una reanimación cardiopulmonar en caso de que fuera necesario. Es cuanto menos curioso, ya que el propio autor de la nota se vio envuelto en una descarga eléctrica, como él mismo narraba. La historia ha sido recogida por el diario 'Daily Mail UK', donde incluso han hablado con el hombre que ha encontrado la nota, que no podía dejar de mostrar su sorpresa.