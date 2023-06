Alba Silva sale del hospital y agradece el apoyo que está recibiendo

MADRID, 11 (CHANCE)

Alba Silva compartía este domingo un entrañable post en su cuenta de Instagram dedicándole unas preciosas palabras a su marido, Sergio Rico, por su primer aniversario de casados. Un día de lo más complicado para ella después de trascender que el futbolista estaba de nuevo sedado.

"Sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar" confesaba Alba y aseguraba que "no es el primer aniversario que me había imaginado", pero que en cuanto se despierte "vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta".

Europa Press ha podido hablar con ella después de que haya estado en el hospital donde se encuentra ingresado su marido y nos ha desvelado que se encuentra "igual que antes, no tenemos novedades" y que "no es el aniversario que había soñado" pero dejando claro que "lo importante es que é está aquí y sigue para adelante, con eso me quedo".

Además, Alba confesaba que "sé que está recibiendo muchísimo cariño, estoy súper agradecida con todo el amor que le dan" y ante las palabras de ánimo de la prensa, se emocionaba: "muchas gracias, no me hagas llorar, que no estoy yo en mi mejor momento, pero tengo ganas y mucha fuerza para transmitírselas a él".