Alba Flores se equivoca de estreno y se va al de Mario Casas en lugar de al de Nawja Nimri

Tenemos por suerte la Gran Vía llena de teatros y cines, y con tanta promoción de estrenos que uno no sabe ni dónde va. Y si no, que se lo digan a la actriz Alba Flores que ha sufrido un 'Allí me colé y en tu fiesta me planté'.

Por increíble que parezca, la hija de Antonio Flores y Alba Villa, ayer se ponía de punto en blanco para acudir a la presentación de su querida amiga y compañera de Vis a Vis, Nawja Nimri, pero casualidades del destino, llegó al estreno equivocado, por decirlo de alguna manera, porque conociéndola seguro que estaba encantada de ver a otros compañeros de profesión y de apoyar el cine español.

Nawja se encuentra en plena promoción de la cinta Quién te cantará de Carlos Vermut en la que comparte reparto con Celia de Molina y Eva Llorach. Pues Alba quería acompañar a su amiga y compañera Najwa Nimri en el estreno de su película pero se metió al estreno equivocado pero sin tener ni la más remota idea.