Alba Flores se equivoca de estreno y se va al de Mario Casas en lugar del de Nawja Nimri

MADRID, 26 (CHANCE)

Tenenos por suerte la Gran Vía, los teatros y los cines con tanta promoción de estrenos que cualquiera sabe ya ni donde va, y si no, que nos lo digan a nosotros, que para contaros todo lo que acontece tenemos que tener una agenda muy estructurada.

Pues lo mismo, les pasa a nuestros rostros conocidos... y si no que se lo digan a la actriz Alba Flores que ha sufrido un 'Allí me colé y en tu fiesta me planté'.

Por increible que pareza, la hija de Antonio Flores y Alba Villa, ayer se ponía de punto en blanco para acudir a la presentación de su querida amiga y compañera de Vis a Vis, Nawja Nimri... pero casualidades del destino, llegó al estreno equivocado, por decirlo de alguna manera, porque conociéndola seguro que estaba encantada de ver a otros compañeros de profesión y de apoyar el cine español.

Nawja se encuentra en plena promoción de la cinta Quién te cantará de Carlos Vermut en la que comparte reparto con Celia de Molina y Eva Llorach.

Pues Alba quería acompañar a su amiga y compañera Najwa Nimri en el estreno de su película pero se metió al estreno equivocado pero sin tener ni la más remota idea. De hecho fue tan espontáneo y divertido que os dejamos aquí lo que sucedió con nuestro equipo.

P: ¿Con ganas de ver esta peli?

AF: Con muchas ganas, muchas, estaba con Najwa codo a codo cuando la grababa y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla. Mucha expectación.

P: (Einnn) ¿Seguidora de mario?

AF: (Einnn) ¿De Mario? De Carlos.

P: (Einnn) No es la de Najwa.

AF: (Einnn) ¿Cómo qué no?

P: No.

AF: (Einnn) No me lo puedo creer, estoy flipando.

Y nosotros también Alba, nosotros también. Seguro que las dos, se ríen para siempre y la tendrán entre sus mejores anécdotas...