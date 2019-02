Alba Díaz regresa a Madrid Tras pasar unos días con Javier Calle

MADRID, 5 (CHANCE)

Tras triunfar sobre la pasarela de la Madrid Fashion Week, Alba Díaz se tomaba unos días de descanso y ponía rumbo al sur de España para disfrutar de ellos junto a su pareja Javier Calle.

Pero como todo lo bueno, esos días de relax se acabaron pronto y la hija de de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés ponía rumbo de nuevo a Madrid para continuar con sus compromisos profesionales y su formación en la capital española.

La modelo, que mantiene su relación con el empresario sevillano con la más estricta discreción, alejada del foco mediático, a su llegada a la capital pasaba ante los medios sin querer hacer declaración alguna sobre su relación amorosa con Javier y confesando que, actualmente, su único proyecto son los estudios. Pero una cosa quedaba clara y es que, su relación con Calle va viento en popa. Alba no podía evitar que se le escapara una sonrisa de oreja a oreja y lucir una mirada radiante cuando se le preguntaba por su pareja.

Como no podía ser de otra forma, lucía un estilazo que una it girl cualquiera no puede llevarlo tan bien. Y es que, eligió para la ocasión un look de lo más cómodo para un día de viaje, con vestido largo en color negro, abrigo en el mismo color y maxi bolso.