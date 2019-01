Alba Díaz nos sorprende con su nuevo y arriesgado look

MADRID, 15 (CHANCE)

El 2019 no ha podido comenzar de mejor forma para Alba Díaz. Como pudimos conocer a finales del año pasado, la hija de Vicky Martín Berrocal y de El Cordobés, encontró de nuevo el amor en los brazos de Javier Calle.

Al hacerse pública la noticia, se levantó una tremenda polvareda, pues hasta el momento, Alba Díaz formaba parte del grupo más íntimo de Coki Prieto Pareja-Obregón, la mujer hasta hacía unos meses del empresario sevillano. Y para más inri, Alba había sido una de las invitadas más especiales al enlace.

A finales de año, era el propio Javier el que terminaba de confirmar la relación la amiguísima de su ex mujer, cuando publicaba en Instagram una fotografía con la hija del diestro.

Con una nueva relación amorosa ya consolidada, Alba ha decidido ahora dar un nuevo cambio en su vida y nos ha sorprendido a todos con un radical cambio de look. Y es que, la hija ha dejado boquiabiertos a sus followers de Instagram con un stories en el que lucía el pelo completamente teñido de rosa. El boomerang lo acompñaba con la frase "Pink is the new black", en un claro guiño a la serie americana Orange is the new black.