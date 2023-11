Alba Díaz nos desvela cómo son sus reuniones familiares en Navidad

MADRID, 29 (CHANCE)

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, tal y como ella misma ha confesado en redes sociales, Alba Díaz aparecía este martes en la fiesta navideña de Moët & Chandon con un impresionante look torero con el que acaparó todas las cámaras que cubrían el evento. Sincera y natural, como siempre ha demostrado, la joven atendía a la prensa y nos confesaba el deseo que tiene para este 2024.

Lo primero que hablábamos con la hija de Vicky Martín Berrocal es como serían estas Navidades con la presencia de su abuelo, el padre de Manuel Díaz 'El Cordobés', tras su reconciliación y nos confesaba que "no sé muy bien, vivo más el presente, yo esas cosas todavía no llego" pero afirmaba que "como cualquier nieto que vive una navidad con su abuelo, qué te voy a decir, mientras estén hay que disfrutarlos".

Además, la joven nos desvelaba que sus fiestas familiares son muy entretenidas y si no, ella misma monta la fiesta: "Yo de repente hay un momento de la noche que hago así, cojo el champancito y me monto en la mesa la lío".

Y es que como hemos visto durante todos estos años, no solamente Alba tiene ese ánimo, "todos somos un poquito así, al final mis hermanos son solemos hacer como bailes, bueno ya no, si lo escucháis hermanos no les gusta que lo diga, pero hacemos como bailes para la familia, cuando éramos más pequeños, ya no tanto".

En cuanto a cuál es su deseo para el año que viene, nos respondía que "gracias a dios me siento muy privilegiada, me veo trabajando, sobre todo en mí, intento que mi gente esté bien, no sé, emocionalmente no puedo pedir nada porque eso hay que trabajarlo, esto está en uno y todos podemos con la mente y lo que nos pongan, simplemente pido que se vea eso reflejado en la sociedad, que de alguna manera se vea esa unión, estamos todos muy divididos, muy separados".

Eso sí, nos reconocía que le gustaría encontrar el amor para el año que viene: "Imagínate, quién no tiene ganas de enamorarse y ser feliz, todo el mundo. Bueno todo el mundo no, habrá gente que no quiera y esté muy bien sola, no significa que no esté bien sola pero siempre es un complemento muy guay, positivo ya me llevan. Os enterareis antes que yo si estoy enamorada".

Un deseo que se vuelve difícil porque ahora "tengo mucho más filtro, no quiero que se me consuma la energía, quiero dársela y dedicársela de verdad a quien me quiera y siempre ha estado" pero "sigo estando abierta, sigo queriendo a la gente, sigo siendo cariñosa".