Alba Díaz: "Gracias a mis padres se me han abierto muchas puertas"

MADRID, 19 (CHANCE)

Alba Díaz se ha convertido en la nueva protagonista del número de febrero de ELLE. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha visto como su vida daba un giro de 180 grados desde que cumplió la mayoría de edad.

Encantada con su faceta como influencer, la joven vive un intenso romance con el empresario Javier Calle Mora, exmarido de la que fuera su amiga Coki Pareja Obregón. Muy segura de sí misma, Alba confiesa a la revista que tiene claro que quiere gustarle a la gente tal y como es, algo que manifiesta a través de la moda: "La gente no se da cuenta de qué hay tras la ropa: es una proyección de tu forma de pensar y de ser. Alguien con estilo sabe perfectamente quién es y tiene mucha seguridad. ¡Como si voy en bata, me da igual! Han de quererme como soy".

ALBA DÍAZ: "MIS PADRES SABÍAN DE SOBRA QUE NO IBA A HACER NINGUNA LOCURA"

Una carrera como it girl en la que ha contado con el apoyo de sus padres: "Cuando empecé a mostrar mis estilismos, mis padres sabían de sobra que no iba a hacer ninguna locura, pero me dijeron que fuera humilde, que tuviera cuidado y que respetara".

Un apoyo que viene de lo mucho que quiere Alba a sus dos progenitores. De su madre, solo puede decir lo mucho que la admira porque "es trabajadora, luchadora e independiente, muy fuerte y, también, sensible. Me encantan las personas que imponen, y ella es una mujer racial, con carácter".

Y sobre Manuel Díaz destaca: "Mi padre es la persona más humilde que vas a conocer nunca". Unos padres que le han abierto puertas: "Gracias a mis padres se me han abierto muchas puertas. Como ambos han tenido buenas trayectorias y han respetado a todo el mundo, la gente me arropa".