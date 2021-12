Alba Díaz, así ha sido su cumpleaños más familiar después de celebrarlo por todo lo alto rodeada de amigos

MADRID, 13 (CHANCE)

22 años no se cumplen todos los días, y eso ha debido pensar Alba Díaz que, en el mejor momento de su vida, ha celebrado por partida doble (y por todo lo alto) la llegada de los 'dos patitos' a su vida. Si el sábado se convirtió en la protagonista de la fiesta sorpresa más concurrida (e instagrammeada) de los últimos tiempos - con su madre, Vicky Martín Berrocal, Victoria Federica, Anita Matamoros o Cepeda entre los invitados - el domingo, con una cara radiante que ya nos gustaría a muchas después de una celebración de tal calibre, sopló las velas con una íntima velada a la que como no podía ser de otro modo no faltó ningún miembro de su familia.

Presumiendo de estilo con un conjunto de chaqueta y pantalón fluido de polipiel en color mint y un jersey de cuello vuelto en marrón, Alba reunió en uno de sus restaurantes preferidos de la capital a sus padres, Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' - que una vez más hicieron gala de la amistad que les une - Virginia Troconis, sus hermanos Manu y Triana - fruto de la relación del torero con la modelo venezolana - su abuela, Victoria y su tía Rocío Martín Berrocal entre otros.

Tras una celebración tan especial como familiar coincidiendo con el día en que cumplía los 22 años, Alba abandonaba el restaurante acompañada por una amiga, mientras su madre, más seria de lo habitual y sin la compañía de su novio, Joao Viegas Soares, lo hacía con su abuela y su tía, espectacular con un pantalón de piel en color negro y un abrigo camel. 'El Cordobés', por su parte, conseguía pasar desapercibido y no hay imágenes suyas saliendo de la celebración, aunque sí pudimos verlo en las imágenes compartidas por la influencer en sus redes sociales.

Radiante y con la mejor de sus sonrisas, Alba prefirió no entrar en detalles sobre su fiestón de cumpleaños pero sí nos ha contado que su mejor regalo ha sido "estar con la gente que quiero y felicidad plena". Sus declaraciones en uno de los días más especiales de su vida, ¡en el siguiente vídeo!