Alba Carrillo recalca sus palabras hacia Bertín Osborne

MADRID, 29 (CHANCE)

Alba Carrillo comunicaba a todos sus seguidores hace unos días que vería el estreno de 'El Grand Prix' desde el hospital porque su hijo Lucas estaba ingresado. Aunque no quiso entrar en detalles del motivo, sí que colgó una fotografía donde podíamos ver al pequeño en la camilla.

Este sábado, Alba ha acudido a la Final Four de la King League junto a él y ¡atención! porque de lo más bromista, la colaboradora ha avisado a Clara Chía "que tiemble" porque "me gustan más los futbolistas que el fútbol".

Espeluznada con la última polémica de Bertín Osborne, la modelo recalca que "no me gusta nada" y que no "es un grandísimo ejemplo para la humanidad este señor" porque todavía recuerda el momento en el que el presentador habló de su separación con Feliciano López: "cuando yo me separé me dio tantas lecciones de moral, hizo un 'En mi casa o en la tuya' diciendo que me había llevado hasta los felpudos, el felpudo ahora es donde la mete él y no se está tranquilo" y le envía un mensaje: "Señor, tranquilícese".

Además, Alba ha dejado claro que le dolieron sus palabras hacia ella porque "él no es quién y además es que esa visión de que las mujeres vamos a enganchar a ver si la erradicamos ya, el dinero no lo es todo, se piensan que todo lo arreglan con el dinero".

En cuanto a cómo está su hijo después de estar ingresado, Carrillo nos desvelaba que "bien, justo hoy ha venido, era como su sueño e Ibai nos ha dado las entradas y le envío un beso enorme, ha sido como el regalo de recuperación... está recuperado, medicación en casa".

Agradecida con su amiga Rocío Carrasco por el regalazo que le hizo cuando ingresaron a su hijo -un elefante de su madre, Rocío Jurado- Alba se alegra de poder verla en el mismo evento: "Sí, creo que viene luego, estoy súper contenta, cada vez que me llama alguien pienso 'planazo'".