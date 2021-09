Alba Carrillo, muy ilusionada con la participación de su madre, Lucía Pariente, en 'Secret Story'

MADRID, 3 (CHANCE)

Íntima amiga de Rocío Carrasco desde que coincidieron en el programa 'Hable con ellas' en el año 2014, Alba Carrillo aprovecha cualquier ocasión para defender a la mujer de Fidel Albiac y echar por tierra tanto a Antonio David como a Rocío Flores, convirtiéndose en uno de sus grandes azotes televisivos.

En un momento en el que ambos mantienen un perfil bajo ante el inminente estreno de la segunda temporada de la docuserie de Rociíto - en la que, en principio, todo el protagonismo recaerá en la familia de Rocío Jurado, principalmente en José Ortega Cano, cuya imagen podría quedar seriamente dañada si la hija de 'La más grande' hace públicos unos escritos íntimos de su madre en los que contaría la verdad sobre su matrimonio con el torero - Alba ha decicido colocar a Rocío Flores de nuevo en el centro de la polémica.

Y es que, ni corta ni perezosa, la modelo no ha dudado en comparar a Gloria Camila con su sobrina y tras las medidas cautelares pedidas por la hija de Ortega Cano para defender el honor de su padre e intentar que la justicia impida que se vulnere su intimidad con la docuserie de Rocío Carrasco, Alba ha lanzado un dardo certero a Rocío Flores.

"Entiendo que Gloria Camila defienda a su padre. Lo que no es normal es que no se defienda a una madre como ha hecho Rocío Flores", asegura, muy crítica con la hija de Rocío Carrasco. En cuanto a las medidas cautelares, la ex de Feliciano no cree que prosperen porque "tiene que primar la libertad de expresión y lo más importante es saber qué escribió Rocío Jurado y en qué situación estaba ella". "Primero hay que ver qué se dice y después quejarse", apunta.

Cambiando de tema, Alba está feliz con la participación de su madre en 'Secret Story' y confiesa qué espera que veamos de Lucía Pariente en este nuevo reality tras su polémico paso por 'Supervivientes': "Quiero que se vea que no es solamente guerrillera, que tiene muchas facetas y creo que os va a enamorar. Le he aconsejado que disfrute a muerte, que esto es más divertido que la vida misma y cuando lloras tienes que llorar con emoción e ilusión", señala, desvelando que como defensora, "algo que nunca he hecho", está "más nerviosa que cuando entro en los realities".

Enamoradísima de Santi Burgoa, la modelo confiesa que su amor va "a velocidad de crucero" y, aunque afirma que "ya no corro porque ya no tengo necesidad de esas cosas y quiero vivir y disfrutar", sorprende anunciando que "si mi madre gana el premio se lo quitamos y nos casamos. Que mi madre gane el maletín e invite ella". ¡Qué viva el amor!

