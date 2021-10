Alba Carrillo desmiente su reconciliación con Santi Burgoa

MADRID, 19 (CHANCE)

Las imágenes de Santi Burgoa saliendo a toda prisa de la casa de Alba Carrillo después de varias horas en su interior con la modelo coincidiendo con el cumpleaños de su hijo Lucas, desataron todos los rumores. ¿Se había dado la pareja una segunda oportunidad semanas después de su sorprendente e inesperada ruptura?

Pues la respuesta, de boca de la propia Alba, es "no". "Me encantaría tener algo que ocultar, pero no. Y tampoco tengo nada que contar", ha asegurado la colaboradora de 'Ya es mediodía' este martes cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado por los rumores de reconciliación con Santi.

"No hay reconciliación, pero hay personas que tienen que estar en tu vida sea de la manera que sea y de momento Santi y yo nos seguimos queriendo, somos amigos y el tiempo dirá, pero de momento no hay reconciliación" ha confesado Alba, tan sincera como siempre.

La modelo ha explicado que el presentador "vino a mi casa porque era el cumpleaños de mi niño y se quieren mucho los dos", pero ha aclarado que no será la única vez que veamos a Santi entrando en su domicilio: "Viene mucho y le vais a ver en mi casa porque somos como familia".

Unas palabras que hacen pensar en una inminente reconciliación con la que, por el momento, Alba prefiere ser cauta. "Cuando dos personas se quieren y no se han hecho nada... ¿por qué no se van a llevar bien?" se ha preguntado la modelo, desvelando que si algo tiene claro es que "yo le quiero en mi vida, sea de la manera q sea. Eso significa que estoy madurando o que él es buena persona también".