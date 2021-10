Alba Carrillo, criticada y sentenciada en redes sociales

MADRID, 22 (CHANCE)

La llegada de Lucía Pariente al plató de 'Secret Story' ha levantado la furia de Alba Carrillo y Elena, la madre de Adara, que se habían relajado durante horas después de haberse enfrentado al principio de la gala esta noche. Las dos defensoras no han podido evitar reprimirse y han vuelto a protagonizar uno de los momentos más tensos de la noche.

"Creo que el concurso de Emy se lo han cargado Isabel y Luis, ella entró siendo una reina del reality, le entró miedo a muchísima gente. El mayor daño que te hicieron fue arroparte, tú no necesitabas ninguna manta, sobre tu manta han comido otros" empezaba reflexionando Lucía a su llegada a plató, algo que ha sido aplaudido por su hija y que iba acompañado del comentario de Miguel Frigenti, con el que aseguraba que su concurso se lo había cargado Isabel Rábago.

La madre de Adara iba más allá: "Creo que estás aquí por ti misma, hiciste un comentario que me dolió especialmente, dijiste 'se acuerda este año de su hijo' de mi hija". Un comentario que hacía desde la calma, pero que desataba a Alba Carrillo y nuevamente se enfrentaban en directo.

Lucía Pariente mientras tanto aseguraba que su relación con Adara se torció en un momento determinado, pero en sí no ha tenido ningún problema con ella: "Lo dijo porque yo he intentado conocer a tu hija, de hecho me parece buena persona, pero tuve la mala suerte de que tuvo un bajón, estuve a su lado, pero una palabra descolocada hizo que me contestara muy mal".

Mientras Alba y Elena se enzarzaban de nuevo en directo en el plató de 'Secret Story' por ver quién de las dos se había faltado más el respeto, Lucía miraba atónita. Una guerra mediática que terminaba con el comentario que ha tenido Alba Carrillo sobre Adara Molinero. Lucía Pariente le ha dicho a su hija: "Alba que tiene que ganar su hija el concurso" a modo de recochineo y ella ha respondido: "A ver a quién se tira".

Un comentario que nuevamente ha sido muy criticado en redes sociales porque los espectadores no entienden cómo para defender a una concursante tiene que tirar por tierra con frases malsonante e hirientes el concurso de Adara.